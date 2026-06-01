Chhatrapati Sambhajinagar: संभाजीनगरची औद्योगिक वाढ देशासमोर!; उत्पादन निर्देशांकाच्या नव्या मालिकेचा होणार फायदा

छत्रपती संभाजीनगर: देशातील औद्योगिक उत्पादनाचे मोजमाप अधिक व्यापक आणि अचूक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ता. १ जूनपासून औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची (आयआयपी) नवी मालिका लागू करण्यात येत आहे. या बदलामुळे छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण मराठवाड्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या कामगिरीचे अधिक वास्तव चित्र देशासमोर येणार असल्याचे मत उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..सध्या देशातील औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी २०११-१२ या आधार वर्षावर आधारित आहे. मात्र, गेल्या दशकात औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळे २०२२-२३ हे नवीन आधार वर्ष स्वीकारून नव्या मालिकेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये आधुनिक उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञानाधारित उद्योग, गॅसपुरवठा, पाणी व्यवस्थापन, कचरा प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मराठवाड्यात विशेषतःहे छायाचित्र प्रतीकात्मक आणि एआयनिर्मित असून, चॅट-जीपीटीने तयार केलेले आहे..छत्रपती संभाजीनगर हे राज्यातील उदयोन्मुख औद्योगिक केंद्र म्हणून वेगाने विकसित होत आहे. ऑटोमोबाइल, अभियांत्रिकी, स्टील, औषधनिर्मिती, कृषी प्रक्रिया आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. अलीकडच्या काळात विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी संभाजीनगरमध्ये गुंतवणुकीची घोषणा केली असून नवीन औद्योगिक प्रकल्प उभे राहत आहेत. उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, आयआयपीच्या नव्या मालिकेमुळे संभाजीनगरमधील आधुनिक उत्पादन क्षेत्राचे योगदान अधिक प्रभावीपणे नोंदवले जाणार आहे. यामुळे मराठवाड्याच्या औद्योगिक क्षमतेचे राष्ट्रीय स्तरावर अधिक अचूक प्रतिबिंब दिसून येईल..क्षमता, प्रगती देशासमोर मांडण्याची संधीउद्योग संघटनांच्या मते, औद्योगिक उत्पादनाचे अधिक व्यापक मोजमाप झाल्यास मराठवाड्यातील उद्योगांची ताकद आणि उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय स्तरावर अधिक ठळकपणे समोर येईल. परिणामी, नवीन उद्योग, रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीसाठीही पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. नवीन लागू होणारी आयआयपीची नवी मालिका ही केवळ आकडेवारीतील बदल नसून मराठवाड्यासारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांसाठी स्वतःची क्षमता आणि प्रगती देशासमोर मांडण्याची एक मोठी संधी ठरणार आहे.."केंद्र शासनाने नव्याने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. यामुळे मराठवाडा आणि त्यातही प्राधान्याने छत्रपती संभाजीनगरमधील उत्पादनाची नोंद देशपातळीवर घेतली जाणार आहे. त्याचा लाभ भविष्यात सर्वांनाच होईल. त्याचबरोबर नव्याने समाविष्ट केलेल्या घटकाचाही लाभ शहराला आणि उद्योजकांना होईल."-गजानन देशमुख, अध्यक्ष मसिआ.