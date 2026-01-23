Deshi Mini Gypsy : दुचाकीच्या इंजिनवर धावतेय कल्पकतेची जीप; वाळूजच्या तरुणाची देशी ‘मिनी जिप्सी’ चर्चेत

छत्रपती संभाजीनगर - साधनांची कमतरता, शिक्षणातील खंड आणि दुष्काळी परिस्थिती असूनही जिद्द, कल्पकतेने स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या वाळूजमधील २५ वर्षीय तरुणाची आज सर्वत्र चर्चा होत आहे. अवघ्या चार महिन्यांत दुचाकीच्या इंजिनवर आधारित देशी ‘मिनी जिप्सी’ तयार करून सतीश मुंडे या तरुणाने ग्रामीण नवउद्योगाचे जिवंत उदाहरण उभे केले आहे..औपचारिक तांत्रिक शिक्षण अपूर्ण राहिले असले तरी सतीश मुंडे याने यूट्यूबला आपली शाळा मानली. विविध व्हिडिओ पाहून वाहनांच्या रचनेपासून ते तांत्रिक जोडणीपर्यंतचे बारकावे त्याने आत्मसात केले. या ज्ञानाच्या जोरावर त्याने कल्पनाशक्तीला प्रत्यक्ष आकार देत अनोखी जिप्सी तयार केली आहे..या जिप्सीसाठी दुचाकीचे इंजिन वापरण्यात आले. चाके छोट्या टेंपोची, हेडलाइट एम-८० दुचाकीचे, तर इतर छोटे-मोठे पार्टस वेगवेगळ्या दुचाकींमधून घेतले आहेत. अवघी तीन फूट उंची असलेल्या या जिप्सीत चार जण सहज प्रवास करू शकतात! शिवाय ती एक लिटर पेट्रोलमध्ये साधारण ४० किलोमीटरचे ॲव्हरेज देते.ही जिप्सी तयार करण्यासाठी सतीशला चार महिन्यांचा कालावधी लागला. कारचे स्टिअरिंग त्याने स्वतःच्या वर्कशॉपमध्ये तयार केले. डिझाइनसाठी जाड पत्रा लेझर कट करून आणला आणि त्याला योग्य आकार देत वेल्डिंग करून संपूर्ण कार उभी केली. यासाठी साधारण सव्वा लाख रुपये खर्च आल्याचे सतीशने सांगितले..दुष्काळातून उद्योगाकडेसतीशचे मूळ गाव बीड जिल्ह्यातील लोनारवाडी (ता. परळी) हे दुष्काळी गाव आहे. रोजगाराच्या शोधात आठ वर्षांपूर्वी मुंडे कुटुंब वाळूज एमआयडीसीत स्थलांतरित झाले. आज वाळूज एमआयडीसीत सतीशचे स्वतःचे वर्कशॉप असून तो विविध कंपन्यांची मेंटेनन्सची कामे करतो. सतीश मुंडेची ही कहाणी केवळ एक जिप्सी बनवण्याची नाही, तर प्रतिकूल परिस्थितीतून उभारी घेणाऱ्या ग्रामीण तरुणांच्या स्वप्नांची आहे. योग्य संधी आणि पाठबळ मिळाल्यास असे अनेक सतीश देशाच्या नवउद्योग क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकतात..आधी बनवले होते हेलिकॉप्टर!सतीशची ही पहिलीच निर्मिती नाही. बारावीला असताना त्याने चक्क हेलिकॉप्टर तयार केले होते! ते तयार करण्यासाठी त्याला तब्बल तीन वर्षे लागली होती. या प्रयोगशीलतेमुळे त्याला शासकीय आयटीआयमध्ये प्रवेश मिळाला; मात्र अडचणींमुळे प्रशिक्षण पूर्ण करता आले नाही. वर्षभरापूर्वी सतीशने यूट्यूब पाहून दुचाकी व चारचाकीचे पार्ट वापरून एक ट्रॅक्टर तयार केले होते. सव्वा लाख रुपये खर्च करून बनवलेले हे ट्रॅक्टर एका शेतकऱ्याने दोन लाख रुपयांना विकत घेतले होते! त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांकडून आजही या ट्रॅक्टरला मागणी येत असल्याचे सतीशने सांगितले..लहानपणापासून काहीतरी वेगळं करण्याचं स्वप्न होतं. परिस्थितीमुळे शिक्षण पूर्ण करता आलं नाही, पण शिकणं कधी थांबलं नाही. यूट्यूबवरून पाहून, चुका करत करत हे सगळं शिकलो. मेहनत आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही अडचण आड येत नाही. माझ्या कामातून इतर तरुणांना प्रेरणा मिळावी, एवढीच इच्छा आहे.- सतीश मुंडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.