Latur Crime: ‘तिला’ लॉजवर बोलावले, पण पोचले पोलिस; महिलेस छळणारा संस्थाचालक ताब्यात, लातूरमधील धक्कादायक प्रकार!

मुरुड (ता. लातूर): शाळेत कामानिमित्त आलेल्या महिलेचा संस्थाचालकाने मोबाइल क्रमांक घेतला. त्यावर संपर्क साधून लातूर येथे लॉजवर बोलावले. तिची वाट पाहत तो लॉजमधील खोलीत बसला होता. महिलेऐवजी पोलिसांनीच खोलीचा दरवाजा ठोठावला व त्याला ताब्यात घेऊन येथील पोलिस ठाण्यात आणले. सोमवारी (ता. २३) हा प्रकार घडला..लातूर तालुक्यातील एका गावात शासकीय सेवेत असलेली महिला १९ फेब्रुवारीला कानडी बोरगाव येथील एका संस्थेमध्ये कामानिमित्त गेली होती. तेथे कानडी बोरगावचा संस्थाचालक बाबूराव जाधव याने ओळख काढून तिचा मोबाइल क्रमांक मिळवला. त्यानंतर तो वारंवार मेसेज करून तिला भेटण्याचा आग्रह धरू लागला. एकदा मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेली असताना त्याने तिचा पाठलाग केला व तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. .वारंवार मेसेज, फोन करून त्रास देत असल्यामुळे महिलेने मुरुड पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांना 'आपबीती' सांगत असतानाच तिला जाधवचा फोन आला. त्याने तिला लातूरच्या एका लॉजवर यायला सांगितले. आपल्यासमोरच फोन आल्याने पोलिसांनी सापळा रचला. बाबूराव जाधवशी फोनवर बोलत राहायचा सल्ला पोलिसांनी महिलेला दिला आणि एक पथक तत्काळ लातूरकडे रवाना झाले. पोलिस लातूरला पोचेपर्यंत अनेकवेळा फोन करून कुठपर्यंत आलीस, अशी विचारणा जाधव करीत होता. .लातूरला दयानंद महाविद्यालयासमोरील एका लॉजच्या खोलीत बसून जाधव महिलेला फोन करत असल्याचे पोलिसांनी समजले होते. पोलिस तेथे पोचले आणि खोलीचा दरवाजा ठोठावला. महिला आली असे वाटल्याने त्याने दरवाजा उघडला, मात्र समोर पोलिस दिसताच त्याची घाबरगुंडी उडाली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन मुरुड पोलिस ठाण्यात आणले. महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.