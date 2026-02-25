छत्रपती संभाजीनगर

Latur Crime: ‘तिला’ लॉजवर बोलावले, पण पोचले पोलिस; महिलेस छळणारा संस्थाचालक ताब्यात, लातूरमधील धक्कादायक प्रकार!

Police action in Latur lodge harassment incident: महिलेचा छळ करणारा संस्थाचालक पोलिसांच्या जाळ्यात
Police officials outside a lodge in Latur after detaining an accused institution head in a harassment case.

सकाळ वृत्तसेवा
मुरुड (ता. लातूर): शाळेत कामानिमित्त आलेल्या महिलेचा संस्थाचालकाने मोबाइल क्रमांक घेतला. त्यावर संपर्क साधून लातूर येथे लॉजवर बोलावले. तिची वाट पाहत तो लॉजमधील खोलीत बसला होता. महिलेऐवजी पोलिसांनीच खोलीचा दरवाजा ठोठावला व त्याला ताब्यात घेऊन येथील पोलिस ठाण्यात आणले. सोमवारी (ता. २३) हा प्रकार घडला.

Latur
crime
Arrested
district
women harassment

