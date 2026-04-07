Chhatrapati Sambhajinagar: ईटमध्ये महावितरणविरोधात रास्ता रोको आंदोलन; लेखी आश्वासनानंतर मागे चार वर्षांपूर्वी मंजूर ३३/११ केव्ही प्रकल्प रखडला

ईट: सोलापूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील गिरवली पाटील येथे महावितरणच्या विरोधात विविध मागण्यांसाठी करण्यात आलेले रास्ता रोको आंदोलन यशस्वी ठरले. डोकेवाडी येथील पंचायत समिती सदस्य बाळासाहेब खरवडे व ईट येथील सुनील देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले. .महावितरणचे कार्यकारी अभियंता एन. बी. रडे यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.गिरवली येथे चार वर्षांपूर्वी ३३/११ केव्ही वीज केंद्र मंजूर झाले होते. मात्र, जागेची पाहणी व निविदा प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने प्रकल्प रखडला होता..हे केंद्र सुरू झाल्यास डोकेवाडी, गिरवली, सोनवाडी यांसह अनेक गावांना योग्य दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठा मिळणार होता. तसेच ईट येथील १३३ केव्ही केंद्रावरील भार कमी होऊन परिसरातील दहा गावांची समस्या सुटण्यास मदत झाली असती. मात्र, महावितरणच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिला होता..आंदोलनादरम्यान महामार्ग रोखल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, ईट येथील महावितरण कार्यालयातील बायोमेट्रिक प्रणाली अनेक वर्षांपासून बंद असल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला..ही प्रणाली सुरू केल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित होईल, अशी मागणी शेतकरीवर्गाने केली. आंदोलनात माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजाभाऊ हुंबे, ग्रामपंचायत सदस्य सयाजी झुंबे, शेतकरी व नागरिक सहभागी झाले होते.