Chhatrapati Sambhajinagar: भाजी बाजाराला भाववाढीची झळ; कारल्यासह दोडके, गिलके, दिलपसंद ८० रुपये किलो

जाधववाडी: वाढत्या उन्हासोबतच बाजारात भाजीपाल्यांच्या भावात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. काही भाज्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आल्या असल्या तरी काहींच्या भावात मात्र तेजी कायम आहे. मागील महिनाभरापासून कारले, दोडके, गिलके आणि दिलपसंदचे भाव प्रतिकिलो ८० रुपयांवर स्थिर आहेत. अद्रक, लसूण अन् लिंबांच्या भावातही तेजी कायम आहे..औरंगपुरा, गुलमंडी, टीव्ही सेंटर, मुकुंदवाडी येथील किरकोळ बाजारामध्ये स्वस्त भावात मिळणाऱ्या भाज्यांत टोमॅटो (२० ते २५ रुपये), बटाटे (२५ रुपये), वांगे आणि भोपळा (३० ते ४० रुपये) यांचा समावेश आहे..काकडी, कोबी आणि वाल यांचे भावही ४० ते ५० रुपयांच्या दरम्यान असल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. भेंडी ५० रुपये, गाजर ५० ते ६० रुपये आणि शेवगा ६० ते ७० रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे..मात्र, दुसरीकडे काही भाज्या ग्राहकांचा खिसा हलका करत आहेत. सिमला मिरची, हिरवी मिरची, कारले, गिलके, दोडके आणि अद्रक यांचे भाव ६० ते ८० रुपयांपर्यंत गेले. लसूण आणि लिंबू यांचे भाव तब्बल २०० रुपयांपर्यंत पोचल्याने सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे. कैरी ५० ते ६० रुपयांत मिळत आहे..मेथीची जुडी २५ रुपयांवरवाढत्या उन्हामुळे भाजीमंडईत मेथीसह पालेभाच्यांची आवक घटत चालली. मेथीची जुडी रविवारी (ता. २६) किरकोळ बाजारात २५ रुपयांना मिळाली. इतर पालेभाज्या १५ रुपये जुडीप्रमाणे मिळत आहेत. बाजारात स्वस्त आणि महाग अशा दोन्ही प्रकारच्या भाज्यांची स्थिती पाहता ग्राहकांना खरेदी करताना निवडक पर्यायांचा विचार करावा लागतो..काय महाग?सिमला मिरची : ६० रुपयेहिरवी मिरची : ६० रुपयेशेवगा : ६० रुपयेदिलपसंद : ८० रुपयेकारले : ८० रुपयेगिलके : ८० रुपयेदोडके : ८० रुपयेअद्रक : ८० रुपयेलसूण : २०० रुपयेलिंबू : २०० रुपये..काय स्वस्त?टोमॅटो : २० रुपयेबटाटे : २५ रुपयेवांगे : ३० रुपयेभोपळा : ४० रुपयेकाकडी : ४० रुपयेकोबी : ४० रुपयेवाल : ५० रुपयेभेंडी : ५० रुपयेगाजर : ५० रुपयेकैरी : ५० रुपये.