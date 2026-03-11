छत्रपती संभाजीनगर

Illegal Transformers Cause Power Overload in Jalna: जाफराबाद तालुक्यात अवैध रोहित्रांचा फटका; शेती पाण्याअभावी पिके धोक्यात

Jalna Power Outage: जाफराबाद तालुक्यात विनापरवाना बसवलेल्या रोहित्रांमुळे वीज लाईन ओव्हरलोड होऊन चार गावांतील शेतीचा वीजपुरवठा पाच दिवस खंडित झाला.
जाफराबाद : खडकपूर्णा प्रकल्पालगत विनापरवाना १०० केव्हीची तीन रोहित्रे बसविल्याने परिसरातील शेतीसाठी असलेला वीजपुरवठा ओव्हरलोड झाल्याने पाच दिवस खंडित झाला होता. ब्रह्मपुरी, कुंभारझरी, खानापूर व हिवरा काबली या गावांतील शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळत नसल्याने त्यांनी कंपनीकडे तक्रारी केल्या होत्या.

