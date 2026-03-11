Illegal Transformers Cause Power Overload in Jalna: जाफराबाद तालुक्यात अवैध रोहित्रांचा फटका; शेती पाण्याअभावी पिके धोक्यात

जाफराबाद : खडकपूर्णा प्रकल्पालगत विनापरवाना १०० केव्हीची तीन रोहित्रे बसविल्याने परिसरातील शेतीसाठी असलेला वीजपुरवठा ओव्हरलोड झाल्याने पाच दिवस खंडित झाला होता. ब्रह्मपुरी, कुंभारझरी, खानापूर व हिवरा काबली या गावांतील शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळत नसल्याने त्यांनी कंपनीकडे तक्रारी केल्या होत्या..त्या अनुषंगाने सोमवारी (ता. नऊ) वीज वितरण कंपनीने विनापरवाना उभारलेल्या तीन रोहित्रांचा वीजपुरवठा मुख्य लाइनवरून बंद केला. दरम्यान, याप्रकरणी ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करतातच टेंभुर्णी येथील वीज वितरण कंपनीचे अभियंता शिवराज सेप यांनी अज्ञाताविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे..Teachers and Staff's Hunger Strike in Jalna: जालना जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे उपोषण; सचिवांवर आर्थिक व मानसिक छळाचे आरोप.जाफराबाद तालुक्यांमध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाचे बॅकवॉटर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे ब्रह्मपुरी, कुंभारझरी, खानापूर, काळेगाव, निमखेडा, खामखेडा, नळविहीर, बोरखेडी या भागामध्ये शेतकऱ्यांकडून उसासह उन्हाळी पिके घेतली जातात. यासाठी शेतकऱ्यांनी खडक पूर्ण प्रकल्पातून पाण्याची उपलब्धता करून घेतली आहे.. Jalna Book Festival Poor Response: लाखोंचा खर्च, पण वाचक गायब; जालना ग्रंथोत्सवाकडे साहित्यप्रेमींची पाठ;पुस्तक प्रदर्शनात दिवसभर वाचकच नाहीत.यामुळे ही पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा सुरळीत मिळणे गरजेचे असते. परंतु, मागील पाच दिवसांत सुरळीत वीजपुरवठा नसल्याने शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने विनापरवाना उभारलेल्या शंभर केव्हीच्या तीन रोहित्रांचा वीजपुरवठा सोमवारी खंडित केला..दरम्यान, पाच दिवस वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याने शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता आले नाही. सद्यःस्थितीत गहू, हरभरा व भाजीपाला पिके जगण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. दरम्यान, खंडित वीजपुरवठ्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.