छत्रपती संभाजीनगर

Jaikwadi Dam: 'जायकवाडी'तून झेपावले पाणी, धरणाचे अठरा दरवाजे उघडून गोदापात्रात विसर्ग सुरू

Jaikwadi Dam Gates Opened After Heavy Inflow: जायकवाडी धरण ९१ टक्के भरल्यानंतर १८ दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला.
Jaikwadi Dam

Jaikwadi Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण: जूनअखेर केवळ २८ टक्के साठा असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणाला नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे दिलासा मिळाला. पाण्याची जोरदार आवक होऊ लागल्याने हे धरण टप्प्याटप्प्याने भरू लागले आणि साठा ९१ टक्क्यांवर गेला. मंगळवारी (ता. चार) सायंकाळी सहाच्या सुमारास धरणाचे अठरा दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात दहा हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू करावा लागला. रात्री अकरा ते १२ च्या दरम्यान विसर्ग वाढवून तो १९ हजार क्युसेक करण्यात आला.

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