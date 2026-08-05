Jaikwadi Dam: 'जायकवाडी'तून झेपावले पाणी, धरणाचे अठरा दरवाजे उघडून गोदापात्रात विसर्ग सुरू

पैठण: जूनअखेर केवळ २८ टक्के साठा असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणाला नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे दिलासा मिळाला. पाण्याची जोरदार आवक होऊ लागल्याने हे धरण टप्प्याटप्प्याने भरू लागले आणि साठा ९१ टक्क्यांवर गेला. मंगळवारी (ता. चार) सायंकाळी सहाच्या सुमारास धरणाचे अठरा दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात दहा हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू करावा लागला. रात्री अकरा ते १२ च्या दरम्यान विसर्ग वाढवून तो १९ हजार क्युसेक करण्यात आला..गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, कडा लाभक्षेत्र प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक राजेंद्र धोडपकर, जायकवाडी धरणाचे कार्यकारी अभियंता गणेश हासे, तांत्रिक सहायक गणेश खराडकर, अब्दुल बारी गाजी, अप्पासाहेब तुजारे, आबासाहेब गरुड, शशीकांत डमाळे, मंगेश सोलाट आदींच्या उपस्थितीत धरणाचे २७ पैकी १८ वक्र दरवाजे प्रत्येकी अर्धा फुटाने उघडण्यात आले..Amravati Rain: जुलै अखेरच्या पावसाने पावणेदोन लाख हेक्टरतील पिके उद्ध्वस्त; दहा जणांचा बळी, सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यात.सतर्कतेचे आवाहनधरणात होणाऱ्या पाण्याच्या आवकेनुसार विसर्गात आवश्यकतेनुसार वाढ अथवा घट केली जाऊ शकते. त्यामुळे गोदावरी पात्रातील पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता असल्याने पैठण शहर व नदीकाठच्या सर्व गावांनी सतर्क रहावे, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश हासे, शाखा अभियंता रितेश भोजने, आमदार विलास भुमरे, नगराध्यक्ष विद्या भुषण कावसनकर आदींनी केले आहे..Explained: तुमचं लक्षही नव्हतं अन् लोकसभेत ३ मिनिटांत मोठा निर्णय! २:१२ ला सादर, २:१५ ला मंजूर; प्रत्येकाच्या कामाची माहिती.धरणाच्या पायथ्याशी मोठी गर्दीमराठवाड्यातील सर्वांत मोठ्या असलेल्या जायकवाडी धरणातून या हंगामात पहिल्यांदाच विसर्ग करावा लागला आहे. धरणाचा रम्य परिसर पाहण्यासाठी नागरिकांसह पर्यटकांची नित्य वर्दळ असतेच पण सोडेलेले पाणी पाहण्यासाठी आज धरणाच्या पायथ्याशी पर्यटक व नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. दरवाजांतून फेसाळत गोदापात्रात झोकून देणाऱ्या पाण्याचा नजारा अनेकांनी मोबाइलमध्ये टिपला. धरणासमोर उभे राहून अनेकांनी सेल्फी, समूह छायाचित्रे काढण्याचा आनंद लुटला. दरम्यान, पर्यटकांनी सुरक्षित अंतर राखूनच धरण परिसरात वावरावे, धोकादायक ठिकाणी जाऊन फोटो काढणे टाळावे, आवश्यक ती काळजी घ्यावी, सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..'विष्णुपुरी' तून विसर्ग बंदनांदेड : येथील विष्णुपुरी धरणातील जलसाठा ९७टक्क्यांवर पोचला होता. सोमवारी (ता. तीन) रात्री साडेदहाला एक दरवाजा उघडून ४५८ क्युमेक (१६,१७३ क्युसेक) पाण्याचा गोदावरी नदीपात्रात विसर्ग करण्यात आला. पाण्याची आवक घटल्याने विसर्गाची गरज कमी झाली. त्यामुळे आज दरवाजा बंद करण्यात आला. आता धरणात ९३ टक्के जलसाठा आहे. पाण्याच्या आवकेवर विसर्गाबाबतचा निर्णय त्या-त्या वेळी घेतला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान, मराठवाड्यात विसर्ग करावी लागलेली ही दोनच धरणे असून उर्वरित धरणांना पुरेशा साठ्याची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.