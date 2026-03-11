Jalna Book Festival Poor Response: लाखोंचा खर्च, पण वाचक गायब; जालना ग्रंथोत्सवाकडे साहित्यप्रेमींची पाठ;पुस्तक प्रदर्शनात दिवसभर वाचकच नाहीत

जालना : वाचन संस्कृतीचा प्रचार, प्रसार व्हावा. या उद्देशाने शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय ग्रंथोत्सवाकडे साहित्यप्रेमींनी पाठ फिरवली आहे. दरम्यान, लाखोंचा खर्च करून आयोजित केलेल्या या ग्रंथोत्सवाबद्दल शहरवासीयांना माहितीच नसल्याचे दिसून आले आहे. .ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची दारे खुली.शहरातील टाऊन हॉल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे मंगळवारी (ता. दहा) सकाळी ग्रंथदिंडीने ग्रंथोत्सवाची सुरवात झाली. महापौर वंदना मगरे आणि उपमहापौर राजेश राऊत यांच्या उपस्थितीत ग्रंथदिंडी निघाली. मात्र, ज्या मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन होणार होते. तेच इकडे फिरकले नसल्याचे दिसून आले..Premium|Ancient Indian Botany and Tree Names : वृक्षांच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा शोध घेणारे अरुंधती वर्तक यांचे पुस्तक.ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. चंद्रकांत पोतदार, ग्रंथालय संचालक सुनील हुसे, ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष राजेश राऊत, मसापच्या संचालिका डॉ. संजीवनी तडेगावकर, ग्रंथालय असोसिएशनचे अध्यक्ष डी.बी. देशपांडे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी चंद्रशेखर ठाकूर आणि डॉ. राजेंद्र सोनवणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दरम्यान, लाखो रुपये खर्चून होत असलेल्या या ग्रंथोत्सवातील ग्रंथदिंडी काढण्यासाठी किड्स केंब्रिज स्कूलच्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांना बोलाविण्यात आले होते..दरम्यान, कार्यक्रमात गर्दी दिसावी म्हणून विद्यार्थ्यांना बसविण्यात आले होते. मात्र, प्रमुख पाहुण्याचे भाषण संपताच हे विद्यार्थी आणि शिक्षक सभागृह सोडून बाहेर पडले. त्यामुळे सभागृह रिकामे झाले. तसेच येथे ग्रंथप्रदर्शनात ८ स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. मात्र, या स्टॉल्सकडे कुणीच फिरकले नसल्याने पुस्तक विक्रेत्यांची निराशा झाली आहे..वाचन हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे साधन : प्रा. पोतदारमानवी जीवनात ग्रंथांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. केवळ ग्रंथसंग्रह असून चालत नाही, तर श्रवण, आकलन आणि वाचन या त्रिसूत्रीची जोपासना होणे आवश्यक आहे. आजच्या धावपळीच्या युगात वाचनाची समृद्धी ही प्रत्येक व्यक्तीची गरज बनली आहे. समृद्ध समाज घडवण्यासाठी ग्रंथोत्सवासारखी व्यासपीठे आवश्यक असून वाचन ही केवळ आवड नसून ते व्यक्तिमत्त्व विकासाचे साधन आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. चंद्रकांत पोतदार यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.