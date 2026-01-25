Jalna Crime News : जालना जिल्हयातील पारनेर येथे बहिणीला चिठ्ठी का दिली म्हणत अठरा वर्षीय पवन बोराटे याचा पोटात चाकू मारून केला खून

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील पारनेर येथे मुलीला चिठ्ठी दिल्याच्या कारणावरून मुलीच्या भावाने गावातील अठरा वर्षीय पवन संतोष बोराटे याचा चाकू पोटात मारून खून केल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अंबड शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पारनेर गावात शनिवारी (ता.24) रात्री साडे आठ वाजेच्या दरम्यान यातील पवन संतोष बोराटे (वय 18) वर्ष याचा गावातीलच नातेवाईक असलेल्या संशियत मुलीचा भाऊ राहूल उध्दव खरे याने माझ्या बहिणीला चिठ्ठी का दिली अशी विचारणा केली असता यातील फिर्यदीचा मुलगा शिवीगाळ करून जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊ लागला..Nagpur Crime : थर्टी फर्स्टपूर्वी नागपूर हादरले! पार्टीनंतर खुनी हल्ला, तरुणाचा मृत्यू, एक गंभीर.जीवे मारण्याच्या उद्देशाने यातील संशियत राहुल उध्दव खरे याने त्याच्या हातातील चाकूने पवन बोराटे याच्या पोटात दोन वार करुण गंभीर जखमी करत खून केला.या घटनेची माहिती मिळताच अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ,पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले यांनी पारनेर येथील घटनास्थळी भेट देवून माहिती जाणून घेतली..अंबड पोलिस ठाण्यात मयत मुलाचे वडिल संतोष बबनराव बोराटे यांच्या लेखी तक्रारीवरून रविवारी (ता.25) पहाटे सव्वा तीन वाजता यातील संशियत राहुल उध्दव खरे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले हे करत आहे.या घटनेने जालना जिल्हयात एकच खळबळ उडाली आहे. मयताचे श्र्वाविचेदन जालना येथील घाटी रुग्णालयात करण्यात येत आहे. मयतावर अजुन अंत्यसंस्कार करण्यात आलेले नाही. पारनेरसह परिसरात या दुर्दैवी घटनेने शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.