Jalna Crime : प्रसिद्ध उद्योगपती नरेंद्र मित्तल यांच्या पुतण्यावर जीवघेणा हल्ला; सात ते आठ जणांच्या टोळक्याकडून पाठलाग करून मारहाण

Jalna Crime Update : जालना शहरात दिवाळी पाडव्यादिवशी (Diwali Padwa) रात्री उशिरा एक धक्कादायक घटना घडली. प्रसिद्ध उद्योगपती नरेंद्र मित्तल यांच्या पुतण्यावर सात ते आठ जणांच्या टोळक्याने जीवघेणा हल्ला केला. आरोपींनी दुचाकीवरून पाठलाग करत यश मित्तल यांच्या चारचाकी गाडीला अडवले आणि त्यानंतर त्यांना गाडीतून बाहेर काढत बेदम मारहाण केली. या हल्ल्याचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..या घटनेनंतर जालना शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या यश मित्तल (Yash Mittal Seriously Injured) यांना तातडीने उपचारासाठी संभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळी पाडव्याच्या रात्री यश मित्तल आपल्या पत्नीसह गुजरात पासिंगच्या गाडीतून घरी परतत होते. याचदरम्यान दुचाकीवरून आलेल्या सात ते आठ गुंडांनी त्यांच्या गाडीचा पाठलाग करून शहरातील एका ठिकाणी अडवले. त्यांनी अचानक यश मित्तल यांच्यावर हल्ला चढवला आणि त्यांना निर्दयपणे मारहाण केली..Satara Doctor Case : चार वेळा बलात्कार करुन छळ; PSI चे नाव हातावर लिहून महिला डॉक्टरनं संपवलं जीवन, साताऱ्यात खळबळ.मारहाणीच्या वेळी आरडाओरड झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली. स्थानिक नागरिक घटनास्थळी धाव घेताच हल्लेखोरांनी त्वरित पळ काढला. या हल्ल्यामागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे. या घटनेमुळे उद्योगपती व व्यावसायिक वर्तुळात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, आरोपींना लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे..