छत्रपती संभाजीनगर

Jalna Crime: थरारक घटना! जालन्यात गोळीबारात एकाचा खून; दुचाकीवरून आलेल्या दोघांचे कृत्य, शोधासाठी पथके रवाना..

Bike Borne Attackers kill man in Jalna: जालन्यात गोळीबाराने शहरात भीतीचे वातावरण, पोलिसांचा संशय जुन्या वादावर
One Dead in Jalna Shooting, Attackers Escape on Motorcycle

One Dead in Jalna Shooting, Attackers Escape on Motorcycle

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना : दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी गोळीबार करून एकाचा खून केला. शहरातील नूतन वसाहत भागात शुक्रवारी (ता.२३) रात्री साडेआठच्या सुमारास हा थरार झाला. चरण प्रल्हाद रायमल्लू (वय २३, रा. शिवनगर, जालना) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. दरम्यान, चरण रायमल्लू याच्यावर यापूर्वी पोलिस ठाण्यात विविध गुन्हे दाखल होते.

Loading content, please wait...
Jalna
police
crime
police case
murder case
district

Related Stories

No stories found.