Jalna Crime: थरारक घटना! जालन्यात गोळीबारात एकाचा खून; दुचाकीवरून आलेल्या दोघांचे कृत्य, शोधासाठी पथके रवाना..

जालना : दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी गोळीबार करून एकाचा खून केला. शहरातील नूतन वसाहत भागात शुक्रवारी (ता.२३) रात्री साडेआठच्या सुमारास हा थरार झाला. चरण प्रल्हाद रायमल्लू (वय २३, रा. शिवनगर, जालना) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. दरम्यान, चरण रायमल्लू याच्यावर यापूर्वी पोलिस ठाण्यात विविध गुन्हे दाखल होते.

शहरातील नूतन वसाहत ते जिल्हा सामान्य रुग्णालय मार्गावरील मदिरा हॉटेल समोर ही घटना घडली. दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी पिस्तुलातून तीन ते चार गोळ्या झाडल्या. डोके, छाती आणि पोटाला प्रत्येकी एका गोळी लागल्याने चरण रायमल्लू जागीच ठार झाला. त्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले.

दरम्यान, चरण रायमल्लू यांच्यावर विविध गुन्हे दाखल होते, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी दिली. हा खून जुन्या वादातून झाला असावा असा पोलिसांचा अंदाज आहे. नूतन वसाहतसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी गोळीबार झाल्याने शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

अधिकारी घटनास्थळीकदीम जालना पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनीही भेट दिली. पोलिसांनी तत्काळ सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. संशयितांच्या शोधासाठी पाच पथके रवाना केली आहेत.