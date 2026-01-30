छत्रपती संभाजीनगर

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत मोठा गोंधळ; ई-केवायसीत चूक, जालन्यात 60 हजार 272 महिला अपात्र

Over 60,000 Beneficiaries Affected Across Jalna District : ई-केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्याने जालना जिल्ह्यातील ६० हजारांहून अधिक महिला लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरल्या असून पडताळणी सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जालना : ई-केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्यासह इतर कारणाने जिल्ह्यातील ६० हजार २७२ लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. दीड हजार रुपयांचा हप्ता न आल्याने या बहिणींनी (Ladki Bahin Yojana in Jalna) जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाबाहेर गर्दी केली होती. दरम्यान, ई-केवायसीमध्ये चूक झालेल्या महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे.

