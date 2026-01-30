Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत मोठा गोंधळ; ई-केवायसीत चूक, जालन्यात 60 हजार 272 महिला अपात्र

जालना : ई-केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्यासह इतर कारणाने जिल्ह्यातील ६० हजार २७२ लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. दीड हजार रुपयांचा हप्ता न आल्याने या बहिणींनी (Ladki Bahin Yojana in Jalna) जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाबाहेर गर्दी केली होती. दरम्यान, ई-केवायसीमध्ये चूक झालेल्या महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे..जिल्ह्यात चार लाख ८४ हजार ६९४ महिला शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतात. मात्र, ई-केवायसी करताना घरात शासकीय नोकरदार आहे की नाही, या प्रश्नामध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्याने, ६५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या, २१ पेक्षा कमी वय असलेल्या यांसह महिलांच्या नावे पुरुष आणि तृतीय पंथीयांनी कागदपत्रे अपलोड करून लाभ घेतला अशा जिल्ह्यातील ६० हजार २७२ महिला लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरल्या..दरम्यान, यामध्ये चुकीचा पर्याय निवडलेल्या ४३ हजार ८२५ एवढा मोठा आकडा महिलांचा आहे. दीड हजारांचा हप्ता न आल्याने या महिला दररोज गाऱ्हाणे घेऊन जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाबाहेर गर्दी करत आहेत. आता जिल्हा प्रशासनाकडून या महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येत आहे. पडताळणीनंतरच त्या महिलांना या योजनेचा लाभ पुन्हा मिळेल, अशी माहिती सांगण्यात येत आहे..Baramati Plane Crash : 'ट्रॅक्टरला दोरी बांधून विमानाचे अवशेष बाजूला केले अन् उर्वरित तीन मृतदेह बाहेर काढले'; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली संकटाची कहाणी.ई-केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्याने, ६५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या, २१ पेक्षा कमी वय असलेल्या यासह महिलांच्या नावे पुरुष आणि तृतीय पंथीयांनी कागदपत्रे अपलोड केलेल्या अशा एकूण ६० हजार २७२ लाभार्थी महिला या योजनेत अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडलेल्या महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे. पडताळणी करण्याचे काम सहा फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना सेविकांना दिल्या आहेत.- कोमल कोरे, प्रभारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी.जिल्ह्यात अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्याचुकीचा पर्याय निवडलेल्या महिला ४३ हजार ८२५६५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या १० हजार १४२१ पेक्षा कमी वय असलेल्या पाच हजार ७८६पुरुष, तृतीयपंथी लाभार्थी ६४७एकूण अपात्र ६० हजार २७२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.