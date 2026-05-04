Chhatrapati Sambhajinagar: व्हीव्हीआयपी लग्नासाठी जालना रोड ठप्प – नागरिक संतप्त; लाडगाव ते करमाड तीन किलोमीटर वाहतूक कोंडी, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

छत्रपती संभाजीनगर: लाडगाव परिसरातील एका हॉटेलमधील लग्नसोहळ्यानिमित्त आलेल्या व्हीव्हीआयपींच्या स्वागतासाठी आणि त्यांच्या `आशीर्वादा`साठी पोलिस, प्रशासनाने जालना रस्ताच कोंडून टाकला! त्यामुळे लाडगाव ते करमाड अशा तीन किलोमीटरपर्यंत रविवारी (ता. तीन) सायंकाळी साडेसात ते साडेनऊपर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. जालन्याकडून येणाऱ्या वाहतुकीला अक्षरशः ब्रेक लागला. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने कामगारांसह नागरिकांचे हालच हाल झाले. .सिडकोपासून ते करमाडपर्यंत जालना रस्त्यावर कायम वाहनांची वर्दळ असते. सकाळी आणि सायंकाळी या रस्त्यावर तर वाहनांचा महापूर आल्यासारखी स्थिती असते. त्यात लग्नसोहळा, धार्मिक उत्सव, राजकीय कार्यक्रम किंवा व्हीव्हीआयपींचा दौरा यापैकी काहीही असले तरी जालना रोडवर सर्वसामान्य वाहनधारकांना कोंडीत अडकावेच लागते..यात मजूर, कामगार, नोकरदारांसह सर्वसामान्य वाहनधारकांचे प्रचंड हाल होतात. सध्या लग्नतिथी असल्याने एरवीच वाहतूक वाढलेली आहे. रविवारी सायंकाळी एका लग्नसोहळ्यानिमित्त व्हीव्हीआयपी नेत्यांचा लग्न मंडपापर्यंतचा मार्ग सुकर व्हावा, यासाठी पोलिसांनी ऑरिक सिटीसमोरील टी पॉइंटपुढे रस्त्यालगत असलेल्या एका हॉटेलसमोर बॅरिकेड टाकले..ऐन गर्दीच्या वेळी शेंद्रा पंचतारांकित एमआयडीसी भागातील हा मुख्य मार्ग अचानक रोखण्यात आल्याने काही मिनिटांतच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या; अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहने ठप्प झाली. रुग्णवाहिका, कार, दुचाकी, ट्रक, पाण्याचे टँकर, कामावरून परतणारे नागरिक, एसटी बस कोंडीत अडकल्या. वऱ्हाडी तर घामाघूम झाले होते..कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासनाने तात्पुरता उपाय म्हणून लाडगावपासून वाहतूक ऑरिक सिटीकडे वळवली. मात्र, हा उपायही अपुरा ठरला. पुढे ऑरिक परिसरातून कुंभेफळमार्गे वाहनांना वळवावे लागले, त्यामुळे प्रवासात तब्बल पाच ते सहा किलोमीटरची वाढ झाली. या पर्यायी मार्गावरही वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली होती..कोंडीच्या काही अलीकडच्या घटनाडिझेल सांडल्याचे निमित्त झाले आणि साई मंदिर परिसर, केंब्रिज चौकात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे वाहनांच्या दोन-दोन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. सायंकाळनंतरच हा प्रकार घडला होता.जालना रोडवर अपघात झाल्याची अफवा उठली आणि वाहतूक कोंडीत हजारो वाहने अडकली. यातून जालना रोडसह झाल्टा फाटा परिसरातही सर्वसामान्य अडकून पडले.गेल्या आठवड्यात एका 'परिक्रमे'निमित्त जळगाव रोड आणि जालना रोडचा काही भाग बंद करण्यात आला. त्यामुळे दोन्हीकडे वाहनधारक तासभर अडकून पडले..'आम्ही त्रास का सहन करायचा?''कुठलाही सोहळा, कार्यक्रम अथवा दौऱ्याला आमचा विरोध नाही. पण त्यासाठी रस्ताच बंद करणे हे कुठल्या नियमात बसते? व्हीव्हीआयपी आले म्हणून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे योग्य आहे का? आम्हीही माणसंच आहोत, आम्हालाही घरी कामं असतात, लेकरं-बाळं वाट बघत असतात. दिवसभर काम करून आम्ही थकून जातो. कधी एकदाचे घरी जातो असे वाटते. पण रस्ता बंद केल्याने तास-दोन तास कोंडी सहन करावी लागते. हा त्रास का सहन करायचा, असे संतप्त सवाल वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या नागरिकांनी उपस्थित केले.प्रशासन कुणासाठी?कोंडी झाल्यानंतर पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. घटनेनंतर प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागरिकांच्या सोयीपेक्षा व्हीव्हीआयपींची सोय महत्त्वाची का? अशा प्रतिक्रिया यावेळी उमटल्या.