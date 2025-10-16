छत्रपती संभाजीनगर

Sambhaji Nagar: एमआयडीसी, सिडको आणि मनपाची संयुक्त बैठक पूर्ण; रुंदीकरणावरील संभ्रम सुटण्याच्या मार्गावर

CIDCO,MIDC: खंडपीठात आता २४ नोव्हेंबरला सुनावणी: मनपा व एमआयडीसीला उच्च न्यायालयाचा शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश
Sambhaji Nagar CIDCO,MIDC

Sambhaji Nagar CIDCO,MIDC

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : जालना रस्त्यावरील रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या मालमत्तांसंदर्भात कोणतीही कारवाई करणार नसल्याची हमी मनपातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात देण्यात आली. या प्रकरणावर आता २४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे

