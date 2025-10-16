Sambhaji Nagar: एमआयडीसी, सिडको आणि मनपाची संयुक्त बैठक पूर्ण; रुंदीकरणावरील संभ्रम सुटण्याच्या मार्गावर

छत्रपती संभाजीनगर : जालना रस्त्यावरील रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या मालमत्तांसंदर्भात कोणतीही कारवाई करणार नसल्याची हमी मनपातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात देण्यात आली. या प्रकरणावर आता २४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.काही मालमत्ताधारकांकडे बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्रे असून प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये या याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्ता रस्त्याच्या रुंदीकरणाने बाधित होत नव्हत्या. मात्र, शासनास सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यामध्ये रस्त्याची आखणी बदललेली दिसून येते..Chhagan Bhujbal: आधी नाराजी मग राजी! बीडच्या ओबीसी मेळाव्याला लक्ष्मण हाके जाणार, नेमकं काय ठरलं?.ही तांत्रिक चूक असून यासंदर्भात योग्य ती कारवाई होत नाही तोपर्यंत मनपास याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्तांसंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका त्यांच्याकडून सादर करण्यात आल्या होत्या. अशाच स्वरूपाची याचिका रामगिरी हॉटेल्स यांनी सादर केली होती. सेवन हिल्स ते ॲम्बेसेडर हॉटेलपर्यंतचा जालना रोड विविध प्राधिकरण ३०, ४५ आणि ६० मीटर रुंद असल्याचा दावा करत आहेत..त्यामुळे संभ्रम निर्माण झालेला असल्याने महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांची संयुक्त बैठक घेऊन तसेच शासनाचा सल्ला घेऊन रस्त्याचा ‘हा भाग’ नेमका किती रुंदीचा आहे याचा निश्चित निष्कर्ष काढल्यानंतर शपथपत्र दाखल करू, असे विधान मनपाने १५ जुलै २०२५ रोजी केले होते. याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्तांवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई करणार नाही, अशी हमी मनपाने दिली होती. खंडपीठाने सुनावणी आजपर्यंत तहकूब केली होती..Sambhaji Nagar: पैठणमध्ये मतदारयादीचा घोळ उफाळला; ६ हजारांहून अधिक आक्षेपांची नोंद!.आज सर्व याचिका न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठांसमोर सकाळच्या सत्रात सुनावणीस आल्या असता सर्व संस्थांची बैठक होऊन बैठकीच्या इतिवृत्तावर मनपा तसेच सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत, मात्र अद्याप एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या नसल्याचे मनपाच्यावतीने ॲड. संभाजी टोपे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भात माहिती घेऊन खंडपीठास माहिती देण्यासाठी वेळ मागून घेतला..खंडपीठाने त्यांच्या विनंतीवरून प्रकरण दुपारच्या सत्रात सुनावणी साठी ठेवले. दुपारच्या सत्रात प्रकरण सुनावणीस निघाले असता एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी इतिवृत्तावर सह्या केल्या असल्याचे ॲड. वनगे यांनी खंडपीठात सांगितले. त्यानंतर मनपाच्या वतीने शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला. मनपाला तसेच एमआयडीसीला या प्रकरणात शपथपत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठाने १४ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.