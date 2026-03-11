छत्रपती संभाजीनगर

Teachers and Staff's Hunger Strike in Jalna: जालना जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे उपोषण; सचिवांवर आर्थिक व मानसिक छळाचे आरोप

Jalna Hunger Strike: जालना शहरातील संत कबीर उच्च प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाला बसले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जालना : शहरातील संत कबीर उच्च प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार (ता. दहा) पासून विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या समोर उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, संस्थेच्या सचिवांकडून शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वारंवार आर्थिक व मानसिक त्रास दिला जात आहे.

