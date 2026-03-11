Teachers and Staff's Hunger Strike in Jalna: जालना जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे उपोषण; सचिवांवर आर्थिक व मानसिक छळाचे आरोप

जालना : शहरातील संत कबीर उच्च प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार (ता. दहा) पासून विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या समोर उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, संस्थेच्या सचिवांकडून शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वारंवार आर्थिक व मानसिक त्रास दिला जात आहे. .शाळेचे शैक्षणिक वातावरण बिघडत असून कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. सतत शालेय प्रशासनात हस्तक्षेप करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जुलै २०२५ वार्षिक वेतन वाढ रोखणे, वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम मागणे, आर्थिक व मानसिक त्रास देणे..Teacher Recruitment: शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी नवीन नियम लागू! हजारो शिक्षकांची पदे रद्द होण्याची शक्यता; भरती धोक्यात?.अर्वाच्य भाषेत बोलणे, धमकावणे शालेय नोंदी खराब करणे, सक्तीच्या रजेवर पाठवणे, ॲट्रॉसिटी, विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देणे..Shivaji University : ‘कंत्राटी’ कर्मचारी कमी, विद्यापीठाची मंदावली गती; तीन वेळा अर्ज मागवूनही पुरेसा प्रतिसाद नाही, प्रशासनासमोर मनुष्यबळाचा प्रश्न.अशाप्रकारचे आरोप या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी केले आहेत. दरम्यान, शाळेवर तत्काळ प्रशासकाची नियुक्ती करावी..सचिवाच्या जाचक त्रासातून मुक्तता करावी. शालेय पोषण आहाराबाबत सखोल चौकशी करावी. तसेच शाळेतच आहार शिजवण्यासाठी जागा नसल्याने शालेय पोषण आहार केंद्रीय किचनकडे वर्ग करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.