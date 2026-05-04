Chhatrapati Sambhajinagar: खिळेमुक्त झाडे, वेदनामुक्त निसर्ग!; जालना, व्हीआयपी रोडवरील १५० झाडांची मनपाने केली मुक्तता

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि वृक्षांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाने 'खिळेमुक्त झाडं... वेदनामुक्त निसर्ग' ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत जालना, व्हीआयपी रोडसह इतर रस्त्यांवरील १५० पेक्षा अधिक झाडे खिळे आणि तारांपासून मुक्त करण्यात आली आहेत..शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या झाडांच्या खोडांवर खिळे ठोकून जाहिरात फलक, बोर्ड आणि विजेचे दिवे लावण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.झाडांमध्ये खिळे ठोकल्यामुळे त्यांना जखम होते, ज्यामुळे कीड लागून झाड आतून पोखरले जाते आणि कालांतराने वाळून जाते. या गंभीर समस्येकडे प्रशासक अमोल येडगे यांनी लक्ष वेधत मोहीम हाती घेतली आहे..झाडांवर जाहिरातींसाठी गुंडाळलेल्या सिरियल लाइट्समुळे निर्माण होणाऱ्या उष्णतेचा झाडांच्या वाढीवर आणि रात्रीच्या वेळी पक्ष्यांच्या निवाऱ्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. उच्च न्यायालयानेही याबाबत चिंता व्यक्त करत अशा रोषणाईवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अशा विद्युत रोषणाईवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे..झाडांना इजा पोचवणे दखलपात्र गुन्हामहाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ आणि मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ नुसार झाडांना इजा पोचवणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. जे नागरिक, व्यापारी किंवा संस्था जाहिरातीसाठी झाडांचा वापर करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे वृक्ष प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.."व्यापारी आणि जाहिरातदारांनी स्वतःहून झाडांवरील खिळे, बोर्ड आणि लाइट केबल्स काढून टाकावेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण थांबवून शहर हिरवेगार आणि प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे."-विजय पाटील,उद्यान अधीक्षक, महापालिका..