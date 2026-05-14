Chhatrapati Sambhajinagar: पिढ्या बदलल्या, पण डोक्यावरचा हंडा उतरेना; पाण्यासाठी जमालवाडीवासीयांची वणवण कायम; ‘जल जीवन मिशन’चा बोजवारा

टाकळी राजेराय: 'माय काय सांगू... लग्न होऊन पन्नास वर्स लोटली, आता नातवाचंही लग्न ठरलंय; पण पाण्यासाठी वणवण काही थांबली नाही. डोक्यावरचा हंडा कधी खाली उतरणार देवच जाणे!' खुलताबाद तालुक्यातील जमालवाडी येथील एका आजीचे हे आर्त उद्गार ऐकले की काळजाचा ठोका चुकतो. देश एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना, जमालवाडीतील महिला, वृद्ध आणि चिमुकल्यांच्या नशिबी मात्र पाण्यासाठी आजही रानोमाळ भटकंतीच लिहिलेली आहे..एकीकडे 'जल जीवन मिशन'सारख्या योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. मात्र, जमालवाडीत या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. गावात पाइपलाइन टाकून दोन वर्षे उलटली, तरी नळाला पाण्याचा एक थेंबही आलेला नाही. केवळ एक फूट खोदून जुजबी पाइपलाइन टाकण्यात आली असून तीही आता उघडी पडली आहे..नेत्यांना पायाचे चटके दिसत नाहीत का?दोनशे ते अडीचशे लोकसंख्या असलेल्या या वस्तीवर निवडणुका आल्या की राजकीय मंडळी मते मागण्यासाठी रांगा लावतात. मतदानाच्या दिवशी ग्रामस्थांना नेण्यासाठी गाड्यांची सोय केली जाते, पण निवडणुका संपल्या की हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकणाऱ्या महिलांच्या पायाला बसणारे उन्हाचे चटके या नेत्यांना का दिसत नाहीत? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत..जनावरांच्या हौदातील पाण्याने आंघोळसकाळी डोळे उघडल्यापासूनच महिलांची पाण्यासाठी शोधाशोध सुरू होते. शिवारात कोणाची मोटार सुरू झाली की, तिथून गरजेपुरते पाणी आणण्यासाठी महिलांची झुंबड उडते. शाळेत जाण्याअगोदर लहान मुलांनाही हातात हंडे घेऊन आई-वडिलांसोबत पायपीट करावी लागते. उन्हाळ्याचा कडाका वाढल्याने विहिरींनी तळ गाठला आहे. त्यामुळे अनेकदा नाईलाजाने जनावरे पाणी पीत असलेल्या हौदातून पाणी आणून आंघोळ आणि धुणीभांडी करण्याची भीषण वेळ या ग्रामस्थांवर ओढवली आहे..व्यथा तीन पिढ्यांचीआसिया शेख (आजी) : 'लग्न होऊन ५० वर्षे झाली, पण या गावात एकदाही नळाच्या पाण्याचे दर्शन झाले नाही. माझ्या मुलानंतर आता नातवाचेही लग्न होत आहे, पण हंडा काही सुटला नाही.'फरिन शेख (सून) : 'लग्नाला दहा वर्षे झाली. सासरी पाऊल ठेवल्यापासून पहिल्याच दिवशी डोक्यावर पाण्याचा हंडा घ्यावा लागला, तो संघर्ष आजही कायम आहे.'सादिया शेख (नात) : 'मी नुकतीच दहावीची परीक्षा दिली. रोज शाळेत जाण्याआधी आणि आल्यावर पाणी आणावे लागल्याने माझ्या अभ्यासावर मोठा परिणाम झाला. आता पुढच्या शिक्षणात तरी ही अडचण नको.'."जमालवाडीतील पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. यावर तातडीने बीडीओ, तहसीलदार आणि ग्रामसेवक यांच्यासोबत बैठक घेऊन ग्रामस्थांसाठी पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था उभी केली जाईल."- सुरेश जाधव, पंचायत समिती सदस्य"जल जीवन मिशनच्या कामाचा मी स्वतः नियमित आढावा घेत आहे. माझ्या गटातील कोणतीही वाडी-वस्ती पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची मी दक्षता घेत आहे. जमालवाडीसाठी तत्काळ तात्पुरत्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल."- प्रतीक्षा कापसे, जिल्हा परिषद सदस्या .