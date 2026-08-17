छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Car Fire: जॅमर लावलेल्या कारला अचानक आग; छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरातील घटनेने खळबळ

Jammer-Fitted Car Catches Fire Near District Court: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरात महापालिका आणि पोलिसांनी जॅमर लावलेल्या कारला आग लागली. एका व्यक्तीने सोशल मीडियावरील व्हिडिओत कार पेटवल्याचा दावा केला असून वेदांतनगर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar Car Fire

Chhatrapati Sambhajinagar Car Fire

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: एकाने महापालिका आणि पोलिसांकडून जॅमर लावण्यात आलेली कार पेटवल्याची घटना रविवारी (ता.१६) जिल्हा न्यायालय परिसरात घडली. या घटनेची वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली.

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