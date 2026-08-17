Chhatrapati Sambhajinagar Car Fire: जॅमर लावलेल्या कारला अचानक आग; छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरातील घटनेने खळबळ

छत्रपती संभाजीनगर: एकाने महापालिका आणि पोलिसांकडून जॅमर लावण्यात आलेली कार पेटवल्याची घटना रविवारी (ता.१६) जिल्हा न्यायालय परिसरात घडली. या घटनेची वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली. .अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, मुख्य जालना रस्त्यावर, जिल्हा न्यायालय परिसरात एका चारचाकीला आग लागली. याबाबत सिद्धार्थ साळवे यांनी माहिती दिली. त्यानंतर अग्निशमन दलाने धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले..झोपेतच घेतला अखेरचा श्वास! बॉलीवूड अभिनेत्रीचं २७ व्या वर्षी निधन, महिन्याभराने कुटुंबाने दिली माहिती.परंतु, तोपर्यंत कारचे मोठे नुकसान झाले होते. ड्यूटी अधिकारी वैभव बाकडे, दीपक गाडेकर, संकेत निकाळजे, जगदीश गायकवाड, अमिताभ कराड, नंदु घुगे यांनी ही कारवाई केली..Kolhapur Circuit Bench : 'मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ ही आता केवळ औपचारिकता उरली'; निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवईंचे मोठे विधान.दरम्यान, एका व्यक्तीने समाज माध्यमावर व्हिडिओ शेअर करत आपणच ही कार पेटवल्याचा दावा केला आहे. महापालिका आणि पोलिसांच्या पथकाने दोन दिवसांपासून कारला जॅमर लावल्याचा उल्लेख त्याने व्हिडिओत केला आहे. घटनेचा अधिक तपास वेदांतनगर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.