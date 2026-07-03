Chhatrapati Sambhajinagar: जटवाडा गाव अडकले समस्यांच्या खड्ड्यांत; रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या समस्यांनी ग्रामस्थ हैराण; ग्रामस्थ म्हणतात, शहराचा मार्ग सुखकर कधी होईल?

योगेश पायघन जटवाडा: जटवाडा, पूल तांडा, चित्ता तांडा, जोगवाडा आणि चिमणपूरवाडी या पाच गावांसह जटवाडा ग्रुप ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या साडेसहा हजारांवर आहे. शहरापासून हाकेच्या अंतरावर, येथील तीर्थक्षेत्रांमुळे भाविकांचा नेहमी राबता असून ‘समृद्धी’लगतचे हे गाव रस्ते, पाणी, ड्रेनेज या मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत आजही मागे आहे. .या गावाची शहराकडची खडतर वाट सुखकर कधी होईल, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. गाव महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित झाले, तेव्हा ग्रामस्थांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. याला वर्ष पूर्ण होऊनही सुविधा आल्या नसल्याने ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तकाऐवजी बादली; डोनवाडा जि. प. शाळेला गळती; वर्गात साचलेले पाणी उपसण्याची वेळ.१९ वर्षे सिडको, त्यानंतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे आलेल्या गावात दोन्ही यंत्रणांकडून कोणतीही विकासकामे झाली नसल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. हर्सूल टी पॉइंट ते खुलताबाद मार्गावरील निजामकालीन मंदिरे, जैन समाजाचे धर्मस्थळ असलेले जटवाडा हे ऐतिहासिक वारशाचे गाव ‘समृद्धी’च्या शेजारी असूनही विकासापासून वंचित आहे..गावातून जाणारा मुख्य रस्ता सध्या २४ मीटर रुंद असून तो ३० मीटर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी झालेल्या मार्किंगमुळे रस्त्यालगतची घरे आणि दुकाने बाधित होण्याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. विकासाची गरज मान्य असली तरी त्याबदल्यात योग्य मोबदला मिळून लवकर काम व्हावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली..Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा.रस्ता धोकादायकहर्सूल कारागृह ते जटवाडा हा राज्य महामार्ग २१४ अत्यंत खराब झालेला असून खड्डेमय आणि वेड्यावाकड्या वळणांचा आहे. यामुळे अपघाताचा धोका वाढलेला असून रोज या रस्त्यावर वाद, अपघात होत आहेत. येथील धार्मिक स्थळांकडे भाविक मोठ्या संख्येने येतात, त्यांनाही या रस्त्यावर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे येथे आलेले भाविक म्हणाले. शाळेची दुरावस्थाजिल्हा परिषदेची मराठी व उर्दू माध्यमाची शाळा आठवीपर्यंत आहे. इमारती जुन्या असून शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर जावे लागते. शाळेच्या गेटजवळच पावसाळ्यात पाणी तुंबत असून पत्रे गळत आहेत. भितींनी ओलावा धरला आहे..ड्रेनेजचे पाणी नदीत, दुर्गंधीने नागरिक त्रस्तगावातील ड्रेनेज व्यवस्था अपुरी असून सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीसाठी सेप्टिक टँकवर अवलंबून राहावे लागते. अनेक भागांत ड्रेनेज लाइनचे काम अपूर्ण आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृह असले तरी पाण्याअभावी त्याचा वापर होत नाही. तसेच सेप्टिक टॅंकचे पाणी थेट खाम नदीत सोडले जात असून परिसरातील दुर्गंधीने नागरिक त्रस्त झाले आहे.आठ-आठ दिवसांनी पाणीदोन विहिरी आणि पाण्याच्या टाकीच्या माध्यमातून गावाला पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, आठ दिवसांनी नळाला पाणी येते. सध्या तर टॅंकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. नव्या योजनेची पाइपलाइन, पाण्याची टाकी झाली. पण त्यातून पाणी का मिळत नाही, याचे कोडे गावकऱ्यांनाही उलगडलेले नाही.एसटी सुरू व्हावी, शहर बसच्या फेऱ्या वाढवामहापालिकेची सिटी बस जटवाड्यापर्यंत येत असून दिवसातून तीन फेऱ्या मारते. इतरवेळी मात्र, खासगी रिक्षांवर अवलंबून राहावे लागते. विद्यार्थी, नोकरी करणारे आणि ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी एसटीची बससेवा नियमित सुरू व्हावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.