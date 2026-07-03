छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: जटवाडा गाव अडकले समस्यांच्या खड्ड्यांत; रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या समस्यांनी ग्रामस्थ हैराण; ग्रामस्थ म्हणतात, शहराचा मार्ग सुखकर कधी होईल?

Jatwada Village Awaits Basic Infrastructure Development : छत्रपती सांभाजीनगर जवळील जटवाडा गावात रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, शिक्षण आणि वाहतुकीच्या समस्यांनी ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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योगेश पायघन

जटवाडा: जटवाडा, पूल तांडा, चित्ता तांडा, जोगवाडा आणि चिमणपूरवाडी या पाच गावांसह जटवाडा ग्रुप ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या साडेसहा हजारांवर आहे. शहरापासून हाकेच्या अंतरावर, येथील तीर्थक्षेत्रांमुळे भाविकांचा नेहमी राबता असून ‘समृद्धी’लगतचे हे गाव रस्ते, पाणी, ड्रेनेज या मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत आजही मागे आहे.

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