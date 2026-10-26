छत्रपती संभाजीनगर

Water Crisis: दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे महिला संतप्त ;जटवाड्यातील स्थिती ; पाण्यासाठी हंडे घेऊन महिला धडकल्या नगरसेवकाच्या कार्यालयावर

Jatwada Water Crisis Women Protest: छत्रपती संभाजीनगरच्या जटवाडा परिसरात दूषित पाणी, कोरडे नळ आणि आटलेल्या बोअरवेलमुळे नागरिकांना टँकरसाठी ७०० ते ८०० रुपये मोजावे लागत आहेत. पाणीटंचाईविरोधात महिलांनी एमआयएमचे नगरसेवक अशोक हिवराळे यांच्या कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढला.
Women from Jatwada protest outside corporator Ashok Hivrale’s office, demanding a reliable water supply.

Women from Jatwada protest outside corporator Ashok Hivrale’s office, demanding a reliable water supply.

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सकाळ वृत्तसेवा
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जटवाडा, : निवडणुकीत मत मागायला आलेले नगरसेवक आता पाण्याचा हिशेब देणार का? नळ कोरडे, बोअर आटले, टँकरसाठी ८०० रुपये मोजण्याची वेळ आणि नवीन योजनेचे पाणी अद्याप प्रतीक्षेत! या कोंडीने संतप्त झालेल्या जटवाड्यातील महिलांनी रविवारी (ता. २५) हंडे घेऊन थेट एमआयएमचे नगरसेवक अशोक हिवराळे यांच्या कार्यालयावर धडक दिली. ‘आश्वासन नको, पाणी कधी मिळणार ते सांगा,’ असा सवाल करीत महिलांनी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला.

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