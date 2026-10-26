Water Crisis: दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे महिला संतप्त ;जटवाड्यातील स्थिती ; पाण्यासाठी हंडे घेऊन महिला धडकल्या नगरसेवकाच्या कार्यालयावर

जटवाडा, : निवडणुकीत मत मागायला आलेले नगरसेवक आता पाण्याचा हिशेब देणार का? नळ कोरडे, बोअर आटले, टँकरसाठी ८०० रुपये मोजण्याची वेळ आणि नवीन योजनेचे पाणी अद्याप प्रतीक्षेत! या कोंडीने संतप्त झालेल्या जटवाड्यातील महिलांनी रविवारी (ता. २५) हंडे घेऊन थेट एमआयएमचे नगरसेवक अशोक हिवराळे यांच्या कार्यालयावर धडक दिली. ‘आश्वासन नको, पाणी कधी मिळणार ते सांगा,’ असा सवाल करीत महिलांनी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला..जटवाडा परिसरासह येथील वसाहतींना हर्सूल तलावातूनच पाणीपुरवठा होतो. मात्र, अनेक भागांत दूषित पाणी येत असून, काही ठिकाणी नळ कोरडेच आहेत. दुष्काळ स्थितीमुळे बोअरवेलही आटल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. .पूर्वी ५०० रुपयांना मिळणाऱ्या टँकरसाठी आता ७०० ते ८०० रुपये मोजावे लागत असल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. राधास्वामी कॉलनी, सारा वैभव, राजनगर, सईदा कॉलनी, हितोपदेश गृहनिर्माण संस्था, केजीएन पार्कसह जटवाड्यातील नागरिक या मोर्चात सहभागी झाले होते. वारंवार आश्वासने मिळतात. मात्र, प्रत्यक्षात पाणी मिळत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत महिलांनी नगरसेवकांना निवेदन दिले..डिसेंबरअखेरपर्यंत पाण्याचे आश्वासननवीन योजनेच्या मुख्य जलवाहिनीच्या कामातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. आठवडाभरात कामाचे उद्घाटन करून डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रभाग क्रमांक एकमधील नागरिकांना मुबलक पाणी देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे हिवराळे यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, महिनाभरात प्रश्न न सुटल्यास महापालिकेवर हंडा मोर्चा काढून महापौर आणि आयुक्तांना घेराव घालण्याचा इशारा एमआयएमचे युनूस पटेल यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.