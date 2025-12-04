Jayakwadi Dam: जायकवाडीचा दिलासा! डाव्या कालव्यात विसर्ग ३०० क्युसेकने वाढ; रब्बीला ‘जीवनदायी’ पाणी

जायकवाडी (जि.छत्रपती संभाजीनगर) : जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यातून रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी पहिले पाण्याचे आवर्तन सोमवारी (ता. एक) सोडण्यात आले होते. त्यात आता ३०० क्युसेकने वाढ करण्यात आली असून, पुढील काळात विसर्ग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सध्या जायकवाडी धरण शंभर टक्के भरलेले असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत जलसंपदा विभागाने डाव्या कालव्यातून आवर्तन सोडले आहे. २० ते २५ दिवस हे आवर्तन सुरू राहणार असून, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व परभणी जिल्ह्यांतील लाखो हेक्टर क्षेत्रातील गहू, हरभरा, कांदा यांसारख्या पिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे..लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पाणी सोडण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार कालवा सल्लागार समितीच्या मान्यतेने पहिले आवर्तन सोडण्यात आले..शेतकऱ्यांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, तसेच सर्व लाभक्षेत्रांतील शेतकऱ्यांनी संबंधित शाखा कार्यालयात रीतसर पाणी मागणी अर्ज भरावेत व पाणीपट्टी भरून जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, पैठणचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत यांनी केले आहे. जलसंपदा विभागाने वेळेत पाणी दिले..Jaikwadi Floating Solar Project: तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला चालना; ‘जायकवाडी’वरील उपक्रमासाठी आवश्यक त्या मान्यता प्राप्त.मात्र, पाण्याचे योग्य नियोजन, नियंत्रित वितरण व शेवटच्या टोकापर्यंत पोचण्यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी नेते किशोर तांगडे पाटील यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.