Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरण ९३.९७ टक्के भरले; नाथसागरात आवक सुरू, गोदावरीत ४,३२८ क्युसेक विसर्ग

पैठण: जायकवाडी धरणाच्या नाथसागर जलाशयात ९३.९७ टक्के पाणीसाठा झाला असून, धरणात पाण्याची आवक अद्याप सुरू आहे. शनिवारी (ता. ८) सकाळी पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि आमदार विलास भुमरे यांच्या हस्ते नाथसागरातील पाण्याचे विधिवत जलपूजन करण्यात आले. गोदामातेला खणा-नारळ व पुष्पहार अर्पण करून ओटी भरण्यात आली. यावेळी ‘गोदामातेचा जयघोष’ करण्यात आला..धरण नियंत्रण कक्षाच्या माहितीनुसार, नाथसागरची पाणीपातळी ४६३.५७० मीटर असून, एकूण पाणीसाठा २७७८.०६२ दलघमी, तर जिवंत पाणीसाठा २०३९.९५६ दलघमी झाला आहे. गेल्या २४ तासांत धरणात ११ हजार ९२६ क्युसेक पाण्याची आवक झाली. पाण्याची आवक सुरू असल्याने धरणाच्या आठ दरवाजांतून अर्धा फूट उघडून ४ हजार ३२८ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीपात्रात करण्यात येत आहे..Solapur Crime: तरुणीने दोन मित्रांच्या मदतीने केला मित्राचा खून, चार दिवसांनंतर विहिरीत पाण्यावर तरंगला मृतदेह.दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांपासून जायकवाडी धरणातून गोदावरी नदीपात्रात विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे गोदाकाठच्या परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. गोदावरी नदीवरील आपेगाव आणि हिरडपुरी हे दोन्ही बंधारे पाण्याने तुडुंब भरून वाहत असून, नदीकाठच्या शेतीला त्याचा मोठा फायदा होत आहे..Rishabh Pant: मध्यरात्री ट्विटरवर जमीन गिफ्ट मागणाऱ्या ऋषभ पंतला आले मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर, काय म्हणाले? .जलपूजनावेळी छत्रपती संभाजीनगरचे महापौर समीर राजूरकर, नगराध्यक्षा विद्या भुषण कावसानकर, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी जी. सी. गौडा, मनपा आयुक्त श्री. येडगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर, कार्यकारी अभियंता गणेश हासे, उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा निंबाळकर, उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, तहसीलदार ज्योती पवार, उपविभागीय अभियंता सारडा, धरण तांत्रिक सहायक गणेश खराडकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.