छत्रपती संभाजीनगर

Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरण ९३.९७ टक्के भरले; नाथसागरात आवक सुरू, गोदावरीत ४,३२८ क्युसेक विसर्ग

Jayakwadi Dam Reaches 93.97% Storage: जायकवाडीच्या नाथसागर जलाशयात ९३.९७ टक्के पाणीसाठा झाला असून आवक सुरू आहे. धरणातून गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.
Jayakwadi Dam

Jayakwadi Dam

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चंद्रकांत तारु
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पैठण: जायकवाडी धरणाच्या नाथसागर जलाशयात ९३.९७ टक्के पाणीसाठा झाला असून, धरणात पाण्याची आवक अद्याप सुरू आहे. शनिवारी (ता. ८) सकाळी पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि आमदार विलास भुमरे यांच्या हस्ते नाथसागरातील पाण्याचे विधिवत जलपूजन करण्यात आले. गोदामातेला खणा-नारळ व पुष्पहार अर्पण करून ओटी भरण्यात आली. यावेळी ‘गोदामातेचा जयघोष’ करण्यात आला.

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