Jayakwadi Dam: जायकवाडी’तून ३ लाख ६ हजार ५४० क्युसेकने विसर्ग; गोदेचे रौद्ररूप, पैठण पाण्यात

Paithan Floods: जायकवाडी धरणाचे सर्व २७ दरवाजे उघडून ३ लाख ६ हजार क्युसेक विसर्ग केल्याने गोदावरी नदीला पूर आला. पैठण शहरात पाणी शिरल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पैठण : नाशिकमध्ये सुरू झालेला मुसळधार पाऊस, तेथील अनेक धरणांतून सुरू असलेला पाण्याचा विसर्ग, गोदावरी नदीला आलेल्या महापुराचे पाणी पुढे सरकत असल्याने आधीच शंभर टक्के भरलेल्या व गेली काही दिवसांपासून सातत्याने विसर्ग सुरू असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन रविवारी (ता. २८) सातत्याने बदलावे लागले.

