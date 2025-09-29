Jayakwadi Dam: जायकवाडी’तून ३ लाख ६ हजार ५४० क्युसेकने विसर्ग; गोदेचे रौद्ररूप, पैठण पाण्यात

पैठण : नाशिकमध्ये सुरू झालेला मुसळधार पाऊस, तेथील अनेक धरणांतून सुरू असलेला पाण्याचा विसर्ग, गोदावरी नदीला आलेल्या महापुराचे पाणी पुढे सरकत असल्याने आधीच शंभर टक्के भरलेल्या व गेली काही दिवसांपासून सातत्याने विसर्ग सुरू असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन रविवारी (ता. २८) सातत्याने बदलावे लागले. .रात्री उशिरा धरणाचे सर्वच्या सर्व २७ दरवाजे उघडून ३ लाख ६ हजार ५४० क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू करावा लागला. त्यामुळे गोदावरी नदीने रौद्ररूप धारण केले असून पैठण शहरात पाणी शिरले. ‘जायकवाडी’च्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग करावा लागला. यापूर्वी वर्ष २००६ मध्ये विसर्गाने शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, तेव्हा विसर्ग साधारण दीड लाख क्युसेकच्या आसपास होता..पुराचे पाणी नाल्याद्वारे पैठण शहरातील सखल भागातील कहारवाडा, परदेशीपुरा, संत एकनाथ महाराज मंदिर, देवनार महाराज मंदिर, संतनगर, ढोलेश्वर मंदिर, गागाभट्ट चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक, परदेशीपुरा, कहारवाडा जिल्हा परिषद शाळा, शनी मंदिर आदी परिसरात सायंकाळनंतर शिरले आहे. तसेच, गोदाकाठ बाजूचा नगरपालिकेकडे जाणारा रस्ताही पाण्यात गेला आहे. परिणामी वाहतूक बंद पडली आहे..आमदार भुमरेंच्या सूचनापूरस्थितीमुळे प्रशासनाने सतर्क राहून नागरिकांना तातडीने सेवा व सुविधा द्याव्यात, अशा सूचना आमदार विलास भुमरे यांनी केल्या. उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, तहसीलदार ज्योती पवार, धरणाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील, पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे, मुख्याधिकारी डॉ. पल्लवी अंभोरे, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी मनोरमा गायकवाड, सहायक गटविकास अधिकारी राजेश कांबळे आदी पूरस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत..मंत्री महाजनांकडून आढावामंत्री गिरीश महाजन यांनीही ‘जायकवाडी’ धरण परिसराला भेट देऊन स्थितीचा आढावा घेतला. विसर्गाची पूर्वकल्पना नागरिकांना द्यावी, टप्प्याटप्प्याने विसर्ग करावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले. दरम्यान, पाण्याची आवक प्रचंड असल्याने विसर्गात वाढ करावी लागत आहेत..दृष्टिक्षेपात पैठणपहिल्यांदाच मोठा विसर्गशहराचे अनेक भाग जलमयहजारोंना सुरक्षितस्थळी हलविलेव्यापारी, नागरिकांत धास्तीप्रशासनाची धावपळमंत्री महाजन, आमदार भुमरेंकडून आढावादृष्टिक्षेपात मराठवाडाछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यालाही झोडपले१८९ मंडळांत अतिवृष्टीबहुतांश धरणांतून विसर्गनद्यांना पूर, अनेकांचे स्थलांतर‘जायकवाडी’च्या विसर्गामुळे गेवराई, माजलगाव तालुक्यातील दीड हजार ग्रामस्थांचे स्थलांतर.या भाागांत शिरले पाणीशहरातील सांडपाणी नाल्याद्वारे गोदापात्रात जात आहे. त्यामुळे गोदावरीत वेगाने येत असलेले पाणी सहज या नाल्यातून शिरले असून ते रस्त्यावर आले. पाणी शिरलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात येत असल्याचे पालिका मुख्याधिकारी डॉ. पल्लवी अंभोरे यांनी सांगितले. भीतीपोटी अनेक व्यापाऱ्यांनी दुकाने रिकामी केली आहेत. दरम्यान, रात्री उशिरा पुराचे पाणी छत्रपती शिवाजी पुतळा चौक, मुख्य बाजारपेठ, भाजी मार्केट, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आदी भागांतील रस्त्यांवर आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, बसस्थानक चौक हा भागही पाण्याखाली गेला. उशिरा पाणी शिरत असल्याने नागरिकांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे अनेक लोक रात्र जागून काढत आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणाचे नऊ आपत्कालीन दरवाजे उघडे; गोदावरीपात्रात १ लाख १३ हजार क्युसेकने पाणी विसर्ग.दशक्रिया घाट बुडालागोदाकाठी नाथांच्या समाधी मंदिराच्या पाठीमागे असलेला दशक्रिया विधी घाट संपूर्णतः बुडाला आहे. नागघाटावरील गणेश देवता, इंद्रेश्वर मंदिर, रेड्यामुखी वेद वदविले ठिकाण व या बाजूला असलेली स्मशानभूमी पाण्यात आहे. गोदाकाठी असलेले प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिरही बुडाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.