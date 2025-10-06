छत्रपती संभाजीनगर

Jayakwadi Dam: जायकवाडीतून क्षमतेच्या दीडपट अधिक विसर्ग; इतिहासात पहिल्यांदाच सोडले तब्बल १४४ टीएमसी पाणी

Marathwada Flood: मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे धरण असलेले जायकवाडी यंदा अतिवृष्टीमुळे जुलैअखेरीस पूर्ण क्षमतेने भरले. त्यानंतर धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी सातत्याने धरणाचे दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे धरण असलेले जायकवाडी यंदा अतिवृष्टीमुळे जुलैअखेरीस पूर्ण क्षमतेने भरले. त्यानंतर धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी सातत्याने धरणाचे दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे.

