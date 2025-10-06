Jayakwadi Dam: जायकवाडीतून क्षमतेच्या दीडपट अधिक विसर्ग; इतिहासात पहिल्यांदाच सोडले तब्बल १४४ टीएमसी पाणी

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे धरण असलेले जायकवाडी यंदा अतिवृष्टीमुळे जुलैअखेरीस पूर्ण क्षमतेने भरले. त्यानंतर धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी सातत्याने धरणाचे दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे..गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल १४४ टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी धरणातून खाली सोडण्यात आले. या धरणाची क्षमता १०५ टीमसी आहे. क्षमतेचा विचार केला तर दीड जायकवाडी भरेल इतके पाणी यंदा सोडल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. असे पहिल्यांदाच झाले..मराठवाड्यात यावर्षी मे महिन्यापासूनच पाऊस सुरू झाला. अनेक लघू, मध्य, मोठे सिंचन प्रकल्प तुडुंब भरले. जायकवाडी धरणाचे दरवाजेही ऑगस्टच्या सुरवातीलाच उघडावे लागले होते. धरण भरल्यानंतरही वरच्या भागातून मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असल्याने वेळोवेळी विसर्ग करावा लागला. सप्टेंबर महिन्याअखेरीस पाण्याचा विसर्ग इतिहासात प्रथमच सर्वांत जास्त म्हणजेच तीन लाख सहा हजार क्युसेकपर्यंत होता..महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाड्यात अगोदरच पावसाने हाहाकार झाल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातही पुन्हा गोदाकाठच्या तब्बल १९८ गावांना पूरस्थितीमुळे धोक्याचा इशारा देण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर ते नांदेड जिल्हा असा या विसर्गाच्या पाण्याचा प्रवास होता..आता धरण तुडुंबसध्या या धरणातून एक हजार क्युसेक इतका पाणी विसर्ग सुरू आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात जायकवाडी धरणात एकूण २१६ टीएमसी पाणी आले. ज्यामध्ये ७२ टीएमसी साठवले गेले आहे तर १४४ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग खालच्या नदीप्रवाहात करण्यात आला. धरणाची एकूण क्षमता १०५ टीएमसी आहे. यंदा पावसाळ्याच्या सुरवातीस ते ३० टक्के भरलेले होते. मात्र, सध्या हे १०० टक्के भरले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणाचे नऊ आपत्कालीन दरवाजे उघडे; गोदावरीपात्रात १ लाख १३ हजार क्युसेकने पाणी विसर्ग.धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले. त्यामुळे अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून नदीच्या काठावरील गाव, शहरांमध्ये सतर्कता आणि पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या.- स.कों. सब्बीनवार, प्रमुख, मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्ष तथा अधीक्षक अभियंता (कडा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.