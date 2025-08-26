Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’च्या विसर्गात वाढ; गोदापात्रात सोडले नऊ हजार क्युसेकने पाणी

पैठण : नाशिक जिल्ह्यातून पाण्याची आवक वाढल्याने येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून पाण्याच्या विसर्गात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. धरणाचे एकूण १८ दरवाजे प्रत्येकी अर्धा फूट उचलून सोमवारी (ता. २५) रात्री आठपासून नऊ हजार ४३२ क्युसेकने गोदापात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..पाणलोट क्षेत्रात १५ हजार क्युसेकने पाण्याची आवक सुरू झाल्यामुळे व धरणाचा पाणीसाठा ९७ टक्के असल्याने प्रशासनाने विसर्गवाढीचा निर्णय घेतला, असे शाखा अभियंता मंगेश शेलार यांनी सांगितले. .यंदा जुलै महिन्यातच धरणाच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाल्याने पहिल्या टप्प्यात १८ दरवाजे उघडून गोदापात्रात पाणी सोडण्यात आले होते. यानंतर आवक पाहून धरणाचे काही दरवाजे बंद करण्यात आले होते. आता पुन्हा १८ दरवाजांतून पाणी सोडले जात आहे. यामुळे गोदावरीचे पात्र तुडुंब भरून वाहत आहे..‘गंगापूर’, ‘दारणा’च्या विसर्गात वाढपाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने नाशिकच्या गंगापूर, दारणा धरणांचा विसर्ग वाढविण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यातील २६ पैकी १८ धरणांतून सध्या पाणी सोडले जात आहे. तीन दिवसांपासून मुक्काम ठोकलेल्या पावसाने सोमवारी (ता. २५) जोर पकडला. नाशिक शहर व परिसरात पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत मध्यम ते जोरदार सरी बरसल्या. .Solapur: 'एकाच बॅलेट युनिटवर जि.प., पं.स.चे उमेदवार'; निवडणुकीची तयारी, १५ पेक्षा जास्त उमेदवार वाढल्यास दुसरे ईव्हीएम.त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील संततधारेमुळे गंगापूर धरणातील पाण्याची आवक वाढली आहे. धरणातील पाणीसाठा ९८ टक्क्यांवर पोहला असून, टप्प्याटप्प्याने विसर्गात वाढ करण्यात आली. सध्या तीन हजार २५ क्युसेकने विसर्ग सुरू असल्याने गोदाघाट पाण्याखाली गेला आहे. नांदूर मध्यमेश्वर धरणातून १२ हजार ६२० क्युसेकने पाणी सोडले जात आहे. हे पाणी ‘जायकवाडी’कडे येत आहे. हवामान विभागाने बुधवारी (ता. २७) व गुरुवारी (ता. २८) जिल्ह्याला येलो अलर्ट दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.