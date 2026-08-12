Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणातून विसर्ग बंद, आवक घटली, जलसाठा ९३.४३ टक्क्यांवर

पैठण: जायकवाडी (नाथसागर) धरणात ९३.४३ टक्के जलसाठा असून आवक घटल्याने मंगळवारी (ता. ११) रात्री एकपासून गोदावरी नदीपात्रात सुरू असलेला विसर्ग बंद करण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातून आवक झाल्याने ‘जायकवाडी’ धरण भरले. साठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी चार ऑगस्टपासून धरणाचे १८ दरवाजे प्रत्येकी अर्धा फूट उघडून गोदापात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. .या कालावधीत विसर्ग वाढ किंवा घट करण्यात आली. आता आवक घटल्याने काल मध्यरात्रीनंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व दरवाजे बंद करून विसर्ग थांबविण्यात आला. ‘जायकवाडी’तून विसर्गामुळे गोदावरी पात्रातील आपेगाव, हिरडपुरी, पाथरवाला, मंगरूळ, लोणीसह अन्य काही बंधारे तुडुंब झाले. खरीप हंगामासाठीही पाणी मिळाले..Maharashtra Tender Rules: कंत्राटदारांना राज्य सरकारचा चाप, कामगिरी प्रमाणपत्र बंधनकारक; तीन श्रेणींत वर्गीकरण.बीड जिल्ह्यातील माजलगाव धरणात काही प्रमाणात पाणी गेले. पाण्याची आवक वाढल्यास पुन्हा विसर्ग केला जाईल, नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश हासे यांनी केले आहे. कालव्यांतून विसर्ग सुरूच ‘जायकवाडी’च्या डाव्या-उजव्या कालव्यातून गेल्या काही दिवसांपासून खरीप हंगामासाठी पाणी सोडले जात आहे..धरणातून गोदापात्रात विसर्ग बंद करण्यात आला तरी दोन्ही कालव्यांतून प्रत्येकी १३०० क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे. धरणाच्या जलविद्युत केंद्रातून विसर्ग निरंक आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा अधिक साठा गतवर्षी याच दिवशी ‘जायकवाडी’त उपयुक्त पाणीसाठा १९९८.३१३ दलघमी म्हणजे ९२.०५ टक्के होता. यंदा तो याच दिवशी २०२८.३८८ दलघमी असून टक्केवारी ९३.४३ टक्के आहे..Fertilizer Rationing: युरिया, डीएपीचे होणार रेशनिंग; रासायनिक खतासाठी शेतकऱ्यांना ॲपवर नोंदणी बंधनकारक.दृष्टिक्षेपात जायकवाडी पाणीपातळी ४६३.५४० n मीटर एकूण पाणीसाठा २७६६.४९४ दलघमी जिवंत पाणीसाठा २०२८.३८८ दलघमी टक्केवारी ९३.४३ आवक ४४४१ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.