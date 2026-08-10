छत्रपती संभाजीनगर

Jayakwadi Dam Water Storage: ‘जायकवाडी’तील साठा ९४ टक्क्यांवर, धरणातील आवक-विसर्ग समान पातळीवर

Jayakwadi Dam Storage Reaches 94 Percent: जायकवाडी धरणातील जलसाठा ९४.३९ टक्क्यांवर पोहोचला असून धरणात ११,७०८ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे.
Jayakwadi Dam Water Storage

Jayakwadi Dam Water Storage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण: येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणातील जलसाठा रविवार (ता. नऊ) सायंकाळी सहाला ९४.३९ टक्क्यांवर पोचला. या धरणातून गेल्या काही दिवसांपासून विसर्गही सुरू आहे.

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