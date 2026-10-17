Water Storage: जायकवाडी धरणातील साठा ७६ टक्क्यांवर

पैठण: जायकवाडी येथील नाथसागर धरणात शुक्रवारी (ता. १६) ७६.३० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वाढत्या तापमानामुळे दररोज १.३८६ दलघमी वेगाने पाण्याचे बाष्पीभवन होत असून, भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंतचे नियोजन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. परिणामी, शेती सिंचनासाठी पाणीकपातीचे संकट ओढवल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत..या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी पाटबंधारे,महसूल, पोलीस आणि महावितरण यांच्या संयुक्त भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे पथक जलाशय व बंधाऱ्यांवरील अनधिकृत उपसा सिंचनाचे विद्युत पंप जप्त करण्याची मोहीम राबवत आहे. 'दुष्काळी परिस्थितीमुळे जायकवाडीतील पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. .त्यामुळे अनधिकृत उपसा सिंचनाविरोधात तालुका स्तरावर संयुक्त पथकामार्फत पंप जप्तीची कडक कारवाई सुरू आहे', अशी माहिती जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश हासे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.