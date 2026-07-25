Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’तील जलसाठा ३६ टक्क्यांवर, गोदावरीला पूर; सतर्कतेचा इशारा

पैठण: नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला आलेल्या पुराचे पाणी जायकवाडी प्रकल्पात (नाथसागर) झेपावत आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस ३१ टक्क्यांवर स्थिर असलेल्या या प्रकल्पातील पाणीसाठा शुक्रवारी (ता. २४) ३६ टक्क्यांवर गेला. नाशिकला मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदाली महापूर आला. गंगापूर व नांदूर मधमेश्वर धरणांतून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे आज दुपारी बाराला तब्बल ९७ हजार ९८७ क्युसेकने ‘जायकवाडी’त आवक सुरू झाली. .त्यानंतर आवकेत काहीशी घट झाली. रात्री आठला ती ५६ हजार क्युसेकवर होती, अशी माहिती धरण शाखा अभियंता मंगेश शेलार यांनी दिली. आवक अशीच सुरू राहिल्यास दोन-तीन दिवसांत हा साठा टक्केवारीची पन्नाशी गाठेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..दरम्यान, यापूर्वी नाशिकहून आलेल्या पाण्यामुळे २८ टक्क्यांवरून ‘जायकवाडी’तील जलसाठा ३१ टक्क्यांवर गेला होता. तो काही दिवस स्थिर होता. धरणाची पाणीपातळी सध्या १५०७.५३ फूट असून एकूण पाणीसाठा १५०८.५५९ दशलक्ष घनमीटर आहे. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, तहसीलदार ज्योती पवार, नगरपालिका मुख्याधिकारी डॉ. पल्लवी अंभोरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील, पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे, जायकवाडी धरण कार्यकारी अभियंता गणेश हासे, धरण शाखा अभियंता मंगेश शेलार यांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणा सज्ज केली आहे..IND vs ZIM 2nd T20I: वैभव सुर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी आजही पाहायला मिळणार; भारत- झिम्बाब्वे दुसरा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या.गोदावरीला पूर; सतर्कतेचा इशारा कायगाव (ता. गंगापूर) : नाशिक जिल्ह्यातील धरण समुहातून सोडलेले पाणी जायकवाडी धरणाच्या दिशेने वेगाने झेपावत आहे. त्यामुळे कायगाव टोका (ता. गंगापूर) येथील गोदावरी नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून, शुक्रवारी (ता. २४) नदीला पूर आला आहे..नदी दुथडी भरून वाहत असल्याने जायकवाडी धरणाची पाणीपातळी वेगाने वाढू लागली आहे. गोदावरीचे पाणी जुने कायगाव, जुने जामगाव, ममदापूर, अमळनेर, लखमापूर व धनगरपट्टी आदी गंगथडीच्या शिवारात पसरले आहे. पात्राबाहेर पाणी पडल्याने गाळपेरा क्षेत्रातील शेकडो हेक्टरवरील कापूस, बाजरी, सोयाबीन, मका आणि ऊस ही पिके पाण्याखाली गेली आहेत..Maharashtra Weather : कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय पण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी होणार; पुढच्या चार दिवसांचा हवामान अंदाज असा.जायकवाडीच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात असलेले कृषिपंप, पाइप व जनावरांचा चारा सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ सुरू आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गावरील कायगाव टोका पुलावर पुराचे पाणी पाहण्यासाठी व सेल्फी काढण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे. पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू असल्याने विसर्ग आणखी वाढण्याची शक्यता जायकवाडी पाटबंधारे विभागाने वर्तवली आहे. प्रशासनाने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क व सुरक्षित स्थळी राहण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.