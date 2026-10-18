Jayakwadi Dam: जायकवाडीत जूनअखेरपर्यंत; पुरेल एवढा जिवंत पाणीसाठा

छत्रपती संभाजीनगर: यंदा जिल्ह्यात दुष्काळस्थिती आहे. पण, शहर आणि लगतच्या औद्योगिक वसाहतींच्या पाण्याची चिंता तूर्त मिटली आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत चांगला पाऊस झाल्याने तेथील धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळे जायकवाडी धरण ९४ टक्क्यांपर्यंत भरले होते. सध्या ऑक्टोबर हीटमुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढले असले, तरी त्यानंतरही येत्या जूनअखेरपर्यंत पुरेल एवढा जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध राहील. त्यामुळे महापालिका हद्दीसह शहरालगतच्या सर्व औद्योगिक वसाहतींना वर्षभर पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करता येईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी व्यक्त केला..जिल्ह्यात यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळ आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पाच ते सहा आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड राहिला. असे असले तरी सोयगाव आणि सिल्लोड या तुलनेने अधिक पाऊस झालेल्या तालुक्यांचा समावेश ट्रिगर-१ व २ मध्ये झाला आहे..ग्रामीण भागात पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, फुलंब्री आणि कन्नड तालुक्यांतील काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. शिवाय पैठणमधील १६ गावांना महापालिकेच्या ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यादृष्टीने मनपाआणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजेपी) कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..उद्योगांना वर्षभर लागते सहा टीएमसी पाणीमहापालिका हद्दीतील वसाहती आणि एमआयडीसीतील कंपन्यांना वर्षाला सुमारे पाच ते सहा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. सध्या धरणात ७६ टीएमसी जिवंत जलसाठा असून, २६ टीएमसी मृतसाठा आहे. त्यामुळे बाष्पीभवनाचा परिणाम झाला, तरी शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर मोठे संकट ओढवण्याची शक्यता नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.