Jaikwadi Floating Solar Project: तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला चालना; ‘जायकवाडी’वरील उपक्रमासाठी आवश्यक त्या मान्यता प्राप्त

NTPC Green Energy: जायकवाडी जलाशयावर उभारण्यात येणाऱ्या १३४२ मेगावॉट क्षमतेच्या तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला आवश्यक सर्व मान्यता मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ऊर्जाक्षेत्रात नवा टप्पा गाठणारा हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रकल्प ठरणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जायकवाडी (ता. पैठण) : जायकवाडी जलाशयावर १३४२ मेगावॉट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव असून एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीइएल) या ‘एनटीपीसी’च्या उपकंपनीकडून तो राबविण्यात येणार आहे.

