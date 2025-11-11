Jaikwadi Floating Solar Project: तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला चालना; ‘जायकवाडी’वरील उपक्रमासाठी आवश्यक त्या मान्यता प्राप्त

जायकवाडी (ता. पैठण) : जायकवाडी जलाशयावर १३४२ मेगावॉट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव असून एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीइएल) या ‘एनटीपीसी’च्या उपकंपनीकडून तो राबविण्यात येणार आहे..जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प म्हणून ओळखला जाईल. ‘जायकवाडी’वरील या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २५ सप्टेंबर २०२४ ला, राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ ला तर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने १९ ऑगस्ट २०२५ ला अंतिम मान्यता दिली आहे. सर्व मान्यता मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी सुचविलेल्या पर्यावरणीय अटींच्या अधीन आहेत..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.असे आहे ध्येयजायकवाडी पक्षी अभयारण्याच्या ३३,९८९ हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त ४,२५२ हेक्टर (१२ टक्के) क्षेत्रावर सौर पॅनेल बसविण्यात येणार आहेत. पक्ष्यांच्या वास्तव्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भागांपासून हे पॅनल दूर असतील. त्यामुळे जलाशयातील परिसंस्थेवर परिणाम कमी राहील..याशिवाय पाण्यावरील पॅनेलमुळे २८ टक्के बाष्पीभवन कमी होऊन जलसाठा जास्त काळ टिकेल. तो शेती आणि पक्षीजीवनासाठी लाभदायी ठरेल. प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वच्छ आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल. भूमी वाचवणारा हा प्रकल्प कृषी जमिनीचे संवर्धन करेल, मराठवाड्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यास मदत करेल. स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन मत्स्योद्योगालाही चालना मिळेल, असे ध्येय आहे..करारानंतर कामाला सुरवातकेंद्र सरकारने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे लक्ष्य ठेवले आहे. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे २०३२ पर्यंत ६० गिगावॉट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट असून जायकवाडी प्रकल्प हे त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. शासन आणि ‘एनटीपीसी’ यांच्यातील वीज खरेदी करार पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष उभारणीस प्रारंभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या ऊर्जा, पर्यावरण, आर्थिक प्रगतीला नवी चालना मिळणार आहे, असे सांगितले जाते..Smart Village Pune: काटेवाडी, सोरतापवाडी होणार स्मार्ट; ‘एआय’ आधारित शेती अन् आरोग्यसेवांचा लाभ.जायकवाडी जलाशयावरील तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प ‘एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड’द्वारे उभारला जाणार असून जलसंपदा विभागाकडून जलाशय क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जात आहे. पर्यावरणीय अटींचे काटेकोर पालन करून प्रकल्प राबविला जाईल. ही योजना स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीबरोबरच प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावणारी ठरेल.- प्रशांत संत, कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.