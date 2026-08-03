Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’, ‘विष्णुपुरी’ तुडुंब धरणांतून कोणत्याही क्षणी विसर्गाची शक्यता

पैठण: नाशिक जिल्ह्यातून सुरू असलेली आवक, पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे जायकवाडी धरणाच्या (नाथसागर) पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. सध्या धरण ८५ टक्के भरले असून कोणत्याही क्षणी धरणाचे दरवाजे काही प्रमाणात उघडून पाण्याचा विसर्ग करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क राहावे, असा इशारा जायकवाडी पाटबंधारे विभागाने रविवारी (ता. दोन) दिला आहे. जायकवाडी धरणात आज सायंकाळपर्यंत ३३ हजार क्युसेकने पाण्याची आवक पान २ वर.नांदेडकरांचा प्रश्न सुटला नांदेड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विष्णुपुरी धरणातील जलसाठा आज सायंकाळी सातपर्यंत ९८.०८ टक्क्यांवर पोचला. या प्रकल्पाची क्षमता ८०.७९ दशलक्ष घनमीटर असून सध्या ७९.२४० दलघमी पाणीसाठा आहे. धरण भरल्याने नांदेड शहराचा आगामी काळातील पाणीप्रश्न सुटला आहे. दरम्यान, पाण्याची आवक सुरूच असून कोणत्याही क्षणी धरणातून गोदापात्रात विसर्गाची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..Buldhana Farmer Loan Waiver: बुलडाण्यात १.१६ लाख पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर, ६७ हजार ई केवायसी प्रलंबित.‘माजलगाव’मध्ये आज पाणी पोचणार ‘जायकवाडी’च्या दोन्ही कालव्यांतून खरिपासाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. यातील उजव्या कालव्यातून गेल्या गुरुवारी दुपारी पाचशे क्युसेकने बीड जिल्ह्यातील माजलगाव धरणासाठी पाणी सोडण्यात आले. आज सकाळी त्यात वाढ करून बाराशे क्युसेकने पाणी सोडले जात आहे. पाणी जातेगावजवळ पोचले असून सोमवारी (ता. तीन) पहाटे चारच्या सुमारास ते माजलगाव धरणात पोचण्याची शक्यता आहे. माजलगाव धरणामध्ये १६ टक्के पाणीसाठा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.