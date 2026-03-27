Chhatrapati Sambhajinaga News: गळतीमुळे लागला चाचणीला ब्रेक; तिसऱ्या दिवशी २७ मिनिटांत आले १६ किलोमीटरपर्यंत पाणी

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेल्या २,५०० मिलीमीटर व्यासाच्या पाइपलाइनच्या चाचणीला गुरुवारी (ता. २६) ब्रेक लागला. दुपारी १.१५ ला नाथसागरातील पाणी उपसा विहिरीवरील पंप चालू करण्यात आले. हे पाणी ढोरकीनपर्यंत अवघ्या २७ मिनिटांत १२६६० मीटरवरील स्कोअर व्हॉल्व्हपर्यंत पोचले. मात्र, त्यापुढे चार किलोमीटर अंतरावर पाणी येताच लिकेज असल्याचे समोर आले. त्यामुळे पाणी उपसा बंद करण्यात आला. आता हे लिकेज नेमके कशाचे आहे, याचा शोध घेऊन ते बंद केले जाईल, त्यानंतर पुन्हा चाचणीला सुरवात होईल. .शहराच्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी २,७४० कोटी रुपयांच्या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी घेण्याची चाचणी घेतली जात आहे. १९ मार्चला नाथसागारातील पाणी उपसा विहिरीत (जॅकवेल) सायफन पद्धतीने पाणी घेण्याचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर सोमवारी (ता. २३) पंप सुरू करण्यात आले. पंपाद्वारे हळूहळू पाणी शहराकडे घेतले जात आहे. त्यात पाइपलाइन धुण्याचे कामही सुरू आहे. बुधवारपर्यंत साडेबारा किलोमीटरपर्यंत पाणी घेण्यात आले होते..तोपर्यंत कुठलीही अडचण आलेली नव्हती. त्यानुसार गुरुवारी दुपारी १.१५ ला पंप सुरू होताच पाइपलाइनमधून वेगाने पाणी पुढे सरकत होते. मात्र, काही वेळात कौडगावपासून (ता. पैठण) दोन किलोमीटर अंतरावर गळती समोर आली. इतर काही ठिकाणी पाणी गळती होत असल्याने ६.४० ला पंप बंद करण्यात आले. आता या गळती बंद करून पुन्हा चाचणी घेतली जाणार आहे..वेगाची चाचणी यशस्वीनवीन पाणीपुरवठा योजनेत पाण्याच्या वेगाची चाचणी यशस्वी ठरली. अवघ्या २७ मिनिटांत पाण्याने मुख्य जलवाहिनीतून १२.६६ किलोमीटर अंतर कापले. चाचणी दरम्यान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जीव्हीपीआर कंपनी यांच्यात समन्वय आढळून आला. पाण्याचा दाब आणि वेग यावर नियंत्रण ठेवत जलवाहिनीमधील हवा बाहेर काढण्याचे काम यशस्वीपणे करण्यात आले..आजचा घटनाक्रमदुपारी १.१५ ला पंपिंग सुरूदुपारी १.४२ ला पाणी १२६६० मीटरवरील स्कोअर व्हॉल्व्हपर्यंत आलेसायंकाळी ५.१० ला १४६६० मीटरवर एअर व्हॉल्व्हमधून हवा बाहेरसायंकाळी ५.५० ला कौडगाव येथे ६०० मिलीमीटर व्यासाच्या व्हॉल्व्हमधून हवा बाहेरसायंकाळी ६.१२ ला १३८८० मीटरवर गळती आढळलीसायंकाळी ६.४० ला पंपिंग बंद.