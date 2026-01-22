JEE Mains Exam : जेईई-मेन्स परीक्षेचा पेपर ठरला कसोटीचा; गणिताने फोडला घाम, फिजिक्स मात्र स्कोअरिंग

छत्रपती संभाजीनगर - राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए)तर्फे जेईई (मेन्स) २०२६ सत्र-१ परीक्षेला बुधवारपासून (ता. २१) सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी प्रश्नपत्रिकेच्या काठिण्यपातळीवरून विद्यार्थ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. बदलत्या पॅटर्नमुळे गणिताने डोकेदुखी वाढवली, केमिस्ट्रीमध्ये प्रश्नांची लांबी निर्णायक ठरली; मात्र फिजिक्सने गुण मिळवून देण्यास मदत केल्याचे विद्यार्थ्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले..शहरात चार केंद्रांवर पहिल्या दिवशी दोन सत्रांत पेपर देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सकाळी सातपासून पालकांसह गर्दी केली होती. २९ जानेवारीपर्यंत शहरातील चार, तर विभागातील सहा केंद्रांवर १६ हजार परीक्षार्थी नोंदणीकृत आहेत. विद्यार्थी म्हणाले, फिजिक्स विषय मागील वर्षीप्रमाणेच तुलनेने सोपा व गुण देणारा ठरला.केमिस्ट्रीमध्ये काही प्रश्न लांबलचक असल्याने काही विद्यार्थ्यांना वेळेचा ताण वाटला, काहींना मात्र पेपर सोपा वाटला. गणिताचा पेपर अपेक्षेपेक्षा अधिक कठीण असल्याचे बहुतांश विद्यार्थ्यांनी सांगितले. न्युमेरिकल्स व बदलता पॅटर्न यामुळे गणित सोडवताना अधिक विचार करावा लागल्याचे विद्यार्थी म्हणाले..विलंबामुळे २८ विद्यार्थी परीक्षेला मुकलेसकाळी ९ ते १२ च्या सत्रासाठी सकाळी ७ पासून रिपोर्टिंग सुरू होते. मात्र, उशिरा केंद्रावर पोहोचल्यामुळे २८ विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता आले नाही. परीक्षार्थींनी प्रवेशपत्रावर नमूद केलेली तारीख, सत्र, वेळ व परीक्षा केंद्राच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन एनटीएकडून करण्यात आले आहे..परीक्षा केंद्रावर वेळेआधी पोहोचणे आवश्यक असून, प्रवेशद्वार बंद झाल्यानंतर कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच आधारद्वारे नोंदणी न केलेल्या उमेदवारांनी किमान एक तास आधी उपस्थित राहून बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.स्वानंदी जोशी -गणितातील काही प्रश्न क्लिष्ट असल्याने सोडवायला अवघड गेले. एकूण पेपर अपेक्षेपेक्षा थोडा अवघड वाटला. फिजिक्समध्ये संकल्पना स्पष्ट असल्याने प्रश्न सहज सुटले. केमिस्ट्रीचे प्रश्न मध्यम स्वरूपाचे होते..अंजन बाहेकर -गणिताचे प्रश्न अवघड होते. केमिस्ट्रीतील इनऑरगॅनिक केमेस्ट्रीचे प्रश्न थोडे अवघड वाटले. फिजिक्समध्ये संकल्पनांवर आधारित थेट प्रश्न असल्याने आत्मविश्वास वाढला. पेपरची काठिण्यपातळी अधिक होती.कृतिका जांगीड -केमिस्ट्रीमध्ये काही प्रश्न वाचायला जास्त वेळ लागला. गणितातील काही गणनात्मक प्रश्न वेळखाऊ ठरले. शेवटचे पाच गुणांचे प्रश्न अवघड वाटले. एकूण पेपर मध्यम स्वरूपाचा वाटला..अर्सलान देशमुख -मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदाचा पेपर विचार करायला लावणारा होता. फिजिक्स गुण मिळवून देणारे ठरले. केमिस्ट्रीमध्ये पर्याय गोंधळात टाकणारे होते. गणितामध्ये सूत्र माहिती असूनही उत्तर काढताना वेळ लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.