Chh. Sambhajinagar: सावकारी त्रासाला कंटाळून शेतकऱ्याने संपवले जीवन; जरंडीत हृदयद्रावक घटना

Chh. Sambhajinagar Crime: जरंडीतील शेतकऱ्याने खासगी सावकाराच्या सतत छळामुळे जीवन संपवले. कर्ज फेडले तरी सावकाराने मानसिक त्रास दिला; पोलिसांनी शवविच्छेदन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
जरंडी : खासगी सावकाराच्या छळाला कंटाळून दत्तात्रय रघुनाथ मुठ्ठे (वय ६१) या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने गुरुवारी (ता. १९) गळफास घेऊन आत्महत्या केली. व्याजासह चारपट रक्कम परत करूनही सावकाराने उर्वरित दोन एकर जमीन विकण्यासाठी तगादा लावल्याने मुठ्ठे यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले.

