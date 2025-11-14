Road Accident: कांचनवाडी पुलावर दुचाकी आयशरचा अपघात; पती पत्नी ठार, १३ वर्षीय मुलगा गंभीर, सासऱ्याला भेटायला जाताना अपघात

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील कांचनवाडी परिसरात गुरुवारी (ता. १३) आयशर आणि दुचाकीचा अपघात झाला. यात दुचाकीवरील पती-पत्नी ठार झाले तर त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. गजानन सांडूसिंग गुमलाडू (वय ४०) आणि राधा गजानन गुमलाडू (वय ३५, वरझडी, ता. गंगापूर) अशी मृतांची नाव आहेत..नातेवाइकांच्या माहितीनुसार गजानन हे खडी क्रशरच्या क्रेनचे काम करायचे. जालना जिल्ह्यातील बदनापूरजवळ त्यांचे सासरे राहतात. मागील काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती ठीक नाही. यामुळे त्यांना भेटण्यासाठी ते गुरुवारी सकाळी पत्नी आणि मुलाला घेऊन निघाले..ते कांचनवाडी पुलावर येताच आयशरने (एमएच ४८ बीएम २४५५) मुख्य रस्त्यावर अचानक यू टर्न घेण्यासाठी वाहन वळविले यात गजानन यांची दुचाकी (एमएच २० जीएस १३०९) त्यावर जाऊन आदळली. यात गजानन आणि राधा यांच्या डोके, छातीला मार लागला. रक्तस्राव अधिक झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. मुलगा विशाल (वय १३) हा गंभीर जखमी झाला. त्याच्याही छाती व तोंडाला मार लागलेला आहे..अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी ट्रकचालक अनिल संजय राठोड (वय ३०) याला ताब्यात घेत सातारा पोलिसांच्या स्वाधीन केले. गजानन यांच्या पश्चात दोन भाऊ, दोन मुले, आई, वडील असा परिवार आहे..Accident Side Story : कोल्हापूर अपघात घटना, तिघांच्या मृत्यूने गाव हळहळलं; फुलांच्या माळा, मिठाईचे डबे, दिवाळी खरेदी पिशव्या पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू....असा झाला अपघातआयशरला वाळूज एमआयडीसीमध्ये जायचे होते. उड्डाणपुलावर वाहन चढल्याने मोठा फेरा वाढणार होता. फेरा वाचवण्यासाठी चालकाने थेट उजव्या बाजूच्या पहिल्या लेनमधून यू टर्न घेतला. मागून येणारी गुमलाडू यांची दुचाकी आयशवर आदळली. यामुळे हा अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.