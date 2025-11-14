छत्रपती संभाजीनगर

Road Accident: कांचनवाडी पुलावर दुचाकी आयशरचा अपघात; पती पत्नी ठार, १३ वर्षीय मुलगा गंभीर, सासऱ्याला भेटायला जाताना अपघात

Kanchanwadi Accident: कांचनवाडी येथे दुचाकी आणि आयशरचा अपघात; पती-पत्नी ठार, मुलगा गंभीर जखमी. नागरिकांनी चालक ताब्यात घेतला. गुमलाडू कुटुंबाच्या दुःखद घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील कांचनवाडी परिसरात गुरुवारी (ता. १३) आयशर आणि दुचाकीचा अपघात झाला. यात दुचाकीवरील पती-पत्नी ठार झाले तर त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. गजानन सांडूसिंग गुमलाडू (वय ४०) आणि राधा गजानन गुमलाडू (वय ३५, वरझडी, ता. गंगापूर) अशी मृतांची नाव आहेत.

