Chhatrapati Sambhajinagar: कन्नड-बिडकीनमध्ये गॅसवर धडक कारवाई; २६ सिलिंडर जप्त, हॉटेलधारकांमध्ये खळबळ

कन्नड: जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, कन्नड तालुक्यात पुरवठा विभागाने दोन दिवसांपासून विशेष मोहीम राबवत व्यावसायिक ठिकाणी वापरले जाणारे एकूण २१ घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त केले. या कारवाईमुळे विनापरवाना घरगुती गॅस वापरणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत..घरगुती गॅसचा व्यावसायिक कारणांसाठी होणारा वापर टाळण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विशेष भरारी पथके तैनात केली आहेत. .या पथकांतील पुरवठा निरीक्षक वैभव तोंडे यांना तालुक्यातील हतनूर टोल नाका, अंधानेर फाटा, कन्नड बसस्थानक परिसर आणि शहरातील विविध भागांमधील हॉटेल्समध्ये घरगुती गॅसचा वापर होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार केलेल्या तपासणीत २१ सिलिंडर पथकाने जप्त केले. .ही कारवाई जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी आणि तहसीलदार सारिका भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..गंगापुरात पाच हॉटेलवर कारवाईगंगापूर शहरातील हॉटेलमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर करणाऱ्या सहा जणांविरुद्ध गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सोमवारी (ता. १६) संध्याकाळी साडेचार ते सहादरम्यान प्रशिक्षण आर्थिक तहसीलदार सागर वाघमारे, पुरवठा निरीक्षक मीनल पवार, पुरवठा नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे यांनी गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध हॉटेल्सवर छापा मारला असता, पाच ठिकाणी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर होताना दिसून आले. या पाच हॉटेल्समधून १२ घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात नायब तहसीलदारांच्या तक्रारीवरून विशाल दारुंटे, बेबीताई घेगडे, हॉटेल ग्रॅज्युएट, फारुख बागवान, रामेश्वर सोळंके, दिलीप भाटी या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईनंतर लहान-मोठ्या हॉटेल व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.