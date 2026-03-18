Chhatrapati Sambhajinagar: कन्नड-बिडकीनमध्ये गॅसवर धडक कारवाई; २६ सिलिंडर जप्त, हॉटेलधारकांमध्ये खळबळ

Crackdown on Illegal LPG Usage in Kannad: कन्नड आणि बिडकीन येथे घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी पुरवठा विभागाची धडक कारवाई. एकूण २६ सिलिंडर जप्त करत हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​कन्नड: जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, कन्नड तालुक्यात पुरवठा विभागाने दोन दिवसांपासून विशेष मोहीम राबवत व्यावसायिक ठिकाणी वापरले जाणारे एकूण २१ घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त केले. या कारवाईमुळे विनापरवाना घरगुती गॅस वापरणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

