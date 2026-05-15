Chhatrapati Sambhajinagar: कन्नडमध्ये जप्त वाहनांचा खच; तहसील कार्यालयासह पोलिस स्थानकांना ‘भंगार डेपो’चे स्वरूप

कन्नड: येथील शहर व ग्रामीण पोलिस स्थानकासह तहसील कार्यालय परिसर सध्या जप्त केलेल्या शेकडो वाहनांच्या विळख्यात सापडला आहे. विविध गुन्ह्यांत जप्त केलेली ही वाहने गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडून असल्याने, या शासकीय कार्यालयांना आता 'भंगार डेपो'चे स्वरूप आले आहे. .या वाहनांची वेळेत विल्हेवाट न लावल्याने प्रशासकीय दिरंगाईबद्दल नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे स्वागत सध्या गंजलेल्या दुचाकी, चारचाकी आणि ट्रॅक्टरच्या रांगांनी होत आहे..महसूल विभागाने अवैध गौण खनिज वाहतुकीत पकडलेले ट्रॅक्टर आणि पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने उघड्यावर असल्याने त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. अनेक वाहनांचे सुटे भाग चोरीला गेले असून, पाऊसापाण्यामुळे ती सडत आहेत. यामुळे पर्यायाने शासनाचा महसूलही बुडत आहे..लिलावाकडे दुर्लक्षदरवर्षी या वाहनांचा लिलाव होणे अपेक्षित असताना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. आता या वाहनांची अवस्था एवढी बिकट झाली आहे, की ती उचलताना केवळ त्यांचे सांगाडेच हातात येतील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन या भंगार वाहनांची विल्हेवाट लावावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.."जप्त केलेल्या वाहनांची सविस्तर माहिती घेऊन मालकांना नोटिसा पाठवल्या जातील. लिलावासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवून मान्यता मिळताच ही प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम शासनाकडे जमा केली जाईल."- सारिका भगत, तहसीलदार, कन्नड" पोलिस स्थानकातील बहुतांश वाहने ही गुन्ह्यांशी संबंधित असून त्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. बेवारस वाहनांची आरटीओकडून माहिती घेऊन मालकांशी संपर्क साधला जातो; प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांचा भंगार म्हणून लिलाव केला जातो."- रामचंद्र पवार, सहायक पोलिस निरीक्षक, कन्नड ग्रामीण .