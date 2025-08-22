छत्रपती संभाजीनगर

Road Accident: कन्नड तालुक्यातील सातकुंड गावात शोककळा; परतीच्या प्रवासात झालेल्या अपघातात तरुण चालकाचा बळी

Accident News: धुळे-चाळीसगाव महामार्गावर आयशर वाहनांच्या भीषण धडकेत कन्नड तालुक्यातील २७ वर्षीय चालक सागर चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. राजस्थानहून परत येत असताना झालेल्या या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : धुळे ते चाळीसगाव महामार्गावर अचानक थांबलेल्या टेंपोवर पाठीमागून येणारा आयशर आदळला. या अपघातात एका आयशर चालक सागर ताराचंद चव्हाण (२७, रा. सातकुंड, ता. कन्नड) याचा मृत्यू झाला.

