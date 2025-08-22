Road Accident: कन्नड तालुक्यातील सातकुंड गावात शोककळा; परतीच्या प्रवासात झालेल्या अपघातात तरुण चालकाचा बळी

कन्नड : धुळे ते चाळीसगाव महामार्गावर अचानक थांबलेल्या टेंपोवर पाठीमागून येणारा आयशर आदळला. या अपघातात एका आयशर चालक सागर ताराचंद चव्हाण (२७, रा. सातकुंड, ता. कन्नड) याचा मृत्यू झाला. .ही घटना गुरुवारी (ता. २१) पहाटे चारच्या सुमारास घडली. सागर ताराचंद चव्हाण (२७, रा. सातकुंड, ता. कन्नड) असे मृताचे नाव आहे. .सागरने आठ महिन्यांपूर्वी आयशर टेंपो (एमएच-२०, जीझेड-१२६७) घेतला होता. बुधवारी (ता. १९) हतनूर येथील शेतकऱ्यांचा टोमॅटो भरून तो राजस्थानला विक्रीसाठी गेला होता..Farming Accident: कपाशीवर कीटकनाशक फवारणी करताना वीजेचा जबर धक्का बसून २५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू.तेथून परतताना चाळीसगाव तालुक्यातील मार्गावर दुसऱ्या आयशर वाहनाने (एमएच-१५, एचएच-५३३१) अचानक जागेवर ब्रेक दाबले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.