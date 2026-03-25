Chhatrapati Sambhajinagar: सिलिंडरसाठी ग्राहकांना चार- सहा किमीचा फेरा; गॅस एजन्सींकडून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार

कन्नड: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आधीच अफवांचे पेव फुटले असताना गॅस सिलिंडरसाठी गोदामावर चकरा माराव्या लागत असल्याने सर्वसामान्य जनतेसह वृद्ध व महिलांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. सध्या ऑनलाइन गॅस बुकिंग यंत्रणा बहुतांश वेळ बंद राहत असल्याने ग्राहकांना नोंदणीसाठी शहरातील गॅस एजन्सींकडे धाव घ्यावी लागते. .तिथे नोंदणी झाली, तर सिलिंडर घेण्यासाठी शहरापासून तब्बल सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अंधानेर किंवा ब्राह्मणी गराडा येथील गोदामावर जावे लागत आहे. या प्रवासासाठी रिक्षाचालक ३०० ते ४०० रुपये भाडे आकारत असल्याने ग्राहकांना आर्थिक फटका बसत आहे..गोदामावर गेल्यानंतरही तिथे लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात. विशेष म्हणजे, गॅस एजन्सीकडून घरपोच सेवेचे शुल्क आकारले जात असतानाही ग्राहकांना गोदामावर बोलावले जात आहे. ज्यांची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण झाली आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच घरपोच सिलिंडर का दिले जात नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे..शहरातील नागरिकांना घरपोच सिलिंडर मिळावे, या मागणीसाठी पँथर्स रिपब्लिकन पार्टीच्या अध्यक्षा सूर्यकांता गाडे आणि खरेदी-विक्री संघाचे संचालक आकाश बोलधने यांनी तहसीलदार सारिका भगत यांना निवेदन दिले. यावेळी अनिल सिरसाठ, अशोक वाहूळ, राजू शेख, विठ्ठल तेलुरे, बापू मोरे, नितीन गोरडे, अमोल साळवे, जितेंद्र साठे, स्वप्निल निकम, सतीश धनेधर, वसंतराव काळे, कारभारी खुर्दे, साईनाथ तायडे, खुशालराव नलावडे आदी उपस्थित होते.."गॅस नोंदणी शहरात करावी लागते आणि सिलिंडरसाठी ४-५ किमी लांब गोदामावर जावे लागते. वृद्ध आणि एकल महिलांना ही कसरत शक्य नाही. गोदामावर पिण्याच्या पाण्याची किंवा सावलीची कोणतीही व्यवस्था नाही. जेव्हा ग्राहकांकडून घरपोच सेवेचे पैसे वसूल केले जातात, तेव्हा त्यांना गोदामावर का बोलावले जाते? प्रशासनाने जनतेची ही पिळवणूक थांबवून पूर्वीप्रमाणेच घरपोच सिलिंडर द्यावे."- आकाश बोलधने संचालक, खरेदी-विक्री संघ, कन्नड.