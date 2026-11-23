कन्नड, : ऊस दरवाढीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे रविवारी (ता. २२) तालुक्यातील पाणपोई फाटा येथे धुळे:सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर साडेचार तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्ते आणि बारामती ॲग्रो युनिट:२ कारखाना प्रशासन यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीत तोडगा निघाला. कारखान्याने प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल देण्याचे जाहीर केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..सुरवातीला आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या. उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अपराजिता अग्निहोत्री आणि तहसीलदार सारिका भगत यांनी मध्यस्थी करत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले. अखेर चौथ्या फेरीत तहसील प्रशासनाला तोडगा काढण्यात यश आले. त्यानुसार कारखान्याने प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल देण्याचे मान्य केले. आंदोलनात कृषिभूषण भाऊसाहेब थोरात, कृष्णा सांबळे, प्रकाश बोरसे, दिनकर पवार, डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, डॉ. संजय गव्हाणे, चंद्रकांत देशमुख, गणपतराव खरे, सिद्धेश्वर झाल्टे, संतोष करवंदे, सुनील बोडखे, अविनाश डगळे, माऊली मुळे, दीपक शेजवळ, राजू बोंगाणे भाऊसाहेब पवार, अजय साळुंके यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. दरम्यान, आमदार अंबादास दानवे यांनी दुपारी चारला आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत आंदोलनाचा तोडगा काढण्याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलक, कारखाना प्रशासन यांच्यातील चर्चेला गती मिळाली आणि प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल देण्यावर सहमती झाली..पत्र मिळेपर्यंत आंदोलकांचा ठिय्याआंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ठरलेल्या तोडग्याचे लेखी पत्र घेण्यासाठी आंदोलक कारखान्याच्या गेटवर गेले. कारखान्याने दिलेल्या पहिल्या पत्रात चर्चेत ठरलेल्या अटींचा योग्य उल्लेख नसल्याने गेटवर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ठरल्याप्रमाणेच लेखी पत्र द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. त्यानंतर अर्ध्या तासाने कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद देशमुख यांनी ठरल्याप्रमाणे पत्र दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले..महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्पदुपारी सुरू झालेले आंदोलन सायंकाळी साडेचारला मागे घेण्यात आले. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. महामार्गावर वाहनांच्या जवळपास पाच किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. सकाळी दहापासूनच कन्नड शहर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आंदोलनस्थळी तैनात होता.कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. येणाऱ्या काळात चार हजार ५०० रुपये प्रतिटन दराचे टेंडर गृहीत धरून त्यातील २०० रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक दराचे टेंडर झाल्यास त्यावरील रकमेच्या ७० अधिक ३० या प्रमाणात वाटा देण्याचे कारखाना प्रशासनाने मान्य केले आहे. याबाबतचे लेखी निवेदनही देण्यात आले आहे. भाऊसाहेब थोरात, राज्य सदस्य, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.