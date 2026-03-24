Chhatrapati Sambhajinagar: कन्नड तालुक्यात ‘वाळवण’ कामांची लगबग सुरू; पहाटेपासून तयारी ; कडक उन्हामुळे गृहिणींचा कल कुरडई, पापड अन् सांडग्यांकडे

कन्नड: गेल्या आठवड्यापासून तालुक्यात असलेल्या ढगाळ हवामानामुळे आणि अवकाळी पावसाच्या संकटामुळे थांबलेल्या उन्हाळी कामांना आता पुन्हा वेग आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून उन्हाचा चटका वाढू लागल्याने ग्रामीण भागातील महिलांनी आपला कल 'वाळवण' करण्याकडे वळवला आहे. गावागावांत आणि गल्लोगल्ली कुरडई, पापड आणि खारवड्या करण्याची लगबग पाहायला मिळत आहे..नुकतीच अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने गृहिणींची चिंता वाढली होती. वाळवण करण्यासाठी कडक उन्हाची आवश्यकता असते. मात्र ढगाळ वातावरणामुळे महिलांनी ही कामे लांबणीवर टाकली होती..आता आकाश निरभ्र होऊन उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा चैतन्य परतले आहे. पहाटेच्या वेळीच चुली पेटवून कुरडईचा चीक रांधण्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. ग्रामीण भागात आजही एकत्र येऊन काम करण्याची परंपरा जपली जात आहे..पाच-सहा महिलांचा गट तयार करून पाळीपाळीने एकमेकींच्या घरी ही उन्हाळी कामे उरकली जातात. यामुळे कष्टाचे कामही गप्पा-गोष्टी करत हसत-खेळत पूर्ण होते. सध्या प्रत्येक गल्लीत तीन ते चार ठिकाणी महिला एकत्रितपणे कुरडई, सांडगे, वडे आणि बटाटा चिप्स बनवण्यात दंग असल्याचे चित्र आहे..घरगुती चवीलाच पसंतीबाजारपेठेत विविध कंपन्यांचे तयार पाकीटबंद पदार्थ उपलब्ध असूनही, ग्रामीण भागातील महिला स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या पारंपरिक पदार्थांनाच पसंती देतात. वर्षभराची साठवणूक म्हणून गव्हाच्या कुरडया, तांदळाचे पापड, बटाट्याचा कीस आणि मिरगुंड यांसारखे पदार्थ आवर्जून बनवले जात आहेत. गृहिणींच्या या सुगरणपणाची चर्चा आता गावातील चावडीवरही रंगू लागली आहे.