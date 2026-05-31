Chhatrapati Sambhajinagar: कन्नडजवळ थार जीप - दुचाकीचा अपघात; पाच जण गंभीर ;अनधिकृतपणे दुभाजक तोडल्यामुळे दुर्घटनेचा आरोप

कन्नड: धुळे-सोलापूर महामार्गावरील भारत पेट्रोल पंपाजवळ शनिवारी (ता. ३०) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास थार जीप आणि दुचाकीचा अपघात झाला. या दुर्घटनेत मुंबई येथील एकाच कुटुंबातील तिघांसह दुचाकीवरील दोन तरुण असे एकूण पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. .अपघाताचा हा सर्व थरार पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. हितेश सक्रे (वय ४२), प्रिया हितेश सक्रे (वय ३५), रुजूल हितेश सक्रे ( वय १५, सर्व रा. चेंबूर, मुंबई) आणि दुचाकीस्वार मुक्तार शब्बीर शेख (वय ३०, रा. मकरमपूर), दीपक कडूबा मोरे (वय २५, रा. दाभाडी) अशी जखमींची नावे आहेत..CJI Suryakant: ‘तारीख पे तारीख’ युग संपलं? सुप्रीम कोर्टाची हायकोर्टांसाठी नवी डेडलाइन, न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील सक्रे कुटुंबीय थार जीपने उज्जैन येथे देवदर्शनासाठी जात होते. कन्नड जवळील साखर कारखान्याच्या पाठीमागे असलेल्या पेट्रोल पंपावरून जात असताना, अचानक विरुद्ध दिशेने आलेल्या एका वेगवान दुचाकीने जीपला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती, की जीपने महामार्गावरील दुभाजक 248H02390.तोडून रस्त्यावरून तब्बल तीन ते चार पलट्या खाल्ल्या. अनियंत्रित झालेली ही गाडी शेवटी पेट्रोल पंपावरील हवा भरण्याच्या शेडमध्ये जाऊन धडकली. अपघातात जीपचा अक्षरश: चक्काचूर झाला आहे.अपघात घडताच स्थानिक नागरिक आणि पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने धाव घेऊन जीपमध्ये अडकलेल्या तिघांना बाहेर काढले व खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे..Gokul Dudh Sangh Politics : मुश्रीफांना घेऊनच महायुतीचे पॅनेल, आमदार शिवाजी पाटील यांचा पत्ता कट?; गोकुळच्या बैठकीतील इनसाईड स्टोरी.दुसरीकडे, दुचाकीवरील दोन्ही गंभीर जखमींना कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथेहलविण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नियम बसवले धाब्यावर दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या वाहनांना थेट पेट्रोल पंपावर येता यावे, यासाठी महामार्गाचे मजबूत दुभाजक चक्क दोन ठिकाणी तोडण्यात आले आहेत..विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांना प्रवेश देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवून हा अनधिकृत रस्ता तयार करण्यात आला. हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाने भीषण अपघातांना दिलेले जाहीर निमंत्रणच असून, शनिवारचा अपघात याच अनधिकृत कट पॉइंटमुळे झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.