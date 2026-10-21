छत्रपती संभाजीनगर

Water Shortage: शेतीला नाही, आता फक्त प्यायला पाणी;कन्नड तालुक्यातील लघु, मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खालावल्याने निर्णय

Kannad Water Shortage, Reservoir Water Levels, Drinking Water Supply: कन्नड तालुक्यातील लघू व मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खालावल्याने जलाशयांमधून शेतीसाठी होणारा पाणीउपसा बंद करण्यात आला आहे.
Declining Reservoir Levels in Kannad Taluka Prompt Authorities to Reserve Available Water for Drinking

Declining Reservoir Levels in Kannad Taluka Prompt Authorities to Reserve Available Water for Drinking

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड, : तालुक्यातील बहुतांश लघू व मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खालावला आहे. आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्णा-नेवपूर व अंजना-पळशी या मध्यम प्रकल्पांसह माटेगाव व वडोद या लघू प्रकल्पांत समाधानकारक पाणीसाठा आहे. मात्र, शिवना-टाकळी व अंबाडी या मध्यम प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प जलसाठा शिल्लक आहे. उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, सर्वच जलाशयांतून शेतीसाठी होणारा पाण्याचा उपसा बंद करण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली.

शिवना-टाकळी मध्यम प्रकल्पात सध्या २७.९६ टक्के तर कन्नड शहरासह १५ गावांची तहान

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