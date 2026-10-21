Water Shortage: शेतीला नाही, आता फक्त प्यायला पाणी;कन्नड तालुक्यातील लघु, मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खालावल्याने निर्णय

कन्नड, : तालुक्यातील बहुतांश लघू व मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खालावला आहे. आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्णा-नेवपूर व अंजना-पळशी या मध्यम प्रकल्पांसह माटेगाव व वडोद या लघू प्रकल्पांत समाधानकारक पाणीसाठा आहे. मात्र, शिवना-टाकळी व अंबाडी या मध्यम प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प जलसाठा शिल्लक आहे. उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, सर्वच जलाशयांतून शेतीसाठी होणारा पाण्याचा उपसा बंद करण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली.शिवना-टाकळी मध्यम प्रकल्पात सध्या २७.९६ टक्के तर कन्नड शहरासह १५ गावांची तहान .भागवणाऱ्या अंबाडी प्रकल्पात केवळ ७.५२ टक्के पाणीसाठा आहे. शिवना-टाकळी धरणातील शिल्लक पाणी पिण्यासाठी साधारण वर्षभर पुरेल, असा अंदाज संबंधित विभागाने व्यक्त केला आहे. ज्या क्षेत्रातील विहिरी मालकी हक्काच्या आहेत, त्या सुरू राहतील; मात्र जलाशयातून होणारा इतर सर्व प्रकारचा पाणी उपसा बंद करण्यात आला आहे.शिवना-टाकळीवर अनेक गावांची भिस्तशिवना-टाकळी प्रकल्पावर चापानेर, रुईखेडा, हतनूर, टापरगाव, शिवराई, जवळी, जळगाव (घाट), गल्लेबोरगाव, जैतापूर, टाकळी, पळसगाव, वेरूळ व लेणी या गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांची भिस्त आहे. काही गावांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, अद्याप या विहिरींतून पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन आणि पर्यायी पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे..कोरडे पडलेले प्रकल्पपाणीसाठा निरंक असलेले प्रकल्प असे ः गौताळा, गणेशपूर, मुंगसापूर, आंबा, सिरसगाव, आठेगाव खेडा, देवपुडी, डोणगाव के.टी., औराळा, चापानेर आणि कोळवाडी.जुने जलस्रोत पुनरुज्जीवित करण्यावर भर, ग्रामपंचायतींना सूचनादुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमधील जुन्या बारवा, विहिरी, बोअरवेल आणि हातपंप पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार, पंचायत समितीमार्फत सर्व ग्रामपंचायतींना स्थानिक स्तरावर पाणीटंचाई निवारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता गावांमधील उपलब्ध जुन्या जलस्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पाणीटंचाई निवारण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी आपल्या स्तरावर आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.- सारिका भगत, तहसीलदार, कन्नड.प्रकल्पनिहाय पाणीसाठा प्रकल्प टक्केपूर्णा-नेवपूर ७६.७७अंबाडी ७.५२शिवना-टाकळी २७.९६अंजना-पळशी ४२.५८माटेगाव ७८.७५वडोद ६०.८०निंभोरा ४७.७५वडनेर २९.३९वाघदरा २३.७१सातकुंड ६कुंजखेडा ४.५७रिंही-मोहर्डा २.२६खारी खामगाव १०.४१देवगाव रंगारी २६.६४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.