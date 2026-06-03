Chhatrapati Sambhajinagar: करमाड परिसरातील विहिरींचे पाणी फेसाळले; औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यांत

करमाड: करमाड औद्योगिक वसाहतीचा (एमआयडीसी) वेगाने विस्तार होत असताना, दुसरीकडे वाढते प्रदूषण, दूषित पाणी आणि रासायनिक कचऱ्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याने, परिसरातील विहिरी, बोअरवेल आणि भूजल स्त्रोत धोक्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी विहिरींमध्ये हिरवट रंगाचे तसेच फेसाळ पाणी आढळून येत आहे..स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही उद्योगांमधून रासायनिक पाणी उघडपणे नाल्यांमध्ये सोडले जाते. हे दूषित पाणी नाल्यांमार्फत शेतीत आणि विहिरींमध्ये मिसळत असल्याने पाण्याचा रंगबदलला असून त्यावर पांढरा फेस साचला आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये काळजीचे वातावरण आहे. एकेकाळी हिरवाईने नटलेला हा परिसर आता प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकला आहे.या दूषित पाण्यामुळे शेतीची सुपीकता घटत असून, भविष्यात जमीन नापीक होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच जनावरांच्या आरोग्यावरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे..Kolhapur Crime : महाविद्यालयीन तरुणांच्या टोळक्याचा कोल्हापुरात उन्माद २५ हून अधिक वाहने फोडली; तलवारी, एडके घेऊन केली दहशत.पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघनपाण्याला विचित्र रंग व दुर्गंधी येत असल्याने हे पाणी पिण्यास अयोग्य झाले असून, त्वचारोग, पोटाचे विकार व इतर गंभीर आजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एमआयडीसीचा विकास होत असताना पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित विभागांनी तातडीने पाण्याचे नमुने तपासून दोषी उद्योगांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."गेल्या वर्षभरापासून रसायनमिश्रित पाणी गावाच्या पूर्वेकडील ओढ्यात सोडले जात आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे विहिरी फेसाळल्या असून जमिनीचा पोत खराब झाला आहे. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल."- दत्ताभाऊ उकर्डे, माजी सरपंच. करमाड.Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब! ५५ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींचा मिळणार लाभ; मात्र काय आहेत योजनेचे प्रमुख निकष-अटी."एमआयडीसी परिसरातील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (सीईटीपी) कार्यपद्धती नियमित सुरू आहे. मात्र, नाल्यात येणारे दूषित पाणी नेमके कुठून येत आहे. याची सखोल तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कारवाई होईल."- शैलेश धाबेकर, व्यवस्थापक. एमआयडीसी."औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक सांडपाण्यामुळे आमच्या विहिरीतील पाणी हिरवट झाले आहे. या दूषित पाण्यामुळे पिकांचे आणि शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे."- महेश उकर्डे, शेतकरी. करमाड"आमच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत एमआयडीसी परिसरात पाहणी करून नाल्यातील तसेच विहिरीतील दूषित पाण्याचे नमुने घेतले जातील. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर दोषी उद्योगांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल."- अवचट नंदवटे,अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.