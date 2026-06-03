छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: करमाड परिसरातील विहिरींचे पाणी फेसाळले; औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यांत

Foamy and Discolored Water Found in Wells: करमाड एमआयडीसी परिसरातील औद्योगिक सांडपाण्यामुळे विहिरींचे पाणी फेसाळले असून भूजल आणि शेती धोक्यात आली आहे
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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करमाड: करमाड औद्योगिक वसाहतीचा (एमआयडीसी) वेगाने विस्तार होत असताना, दुसरीकडे वाढते प्रदूषण, दूषित पाणी आणि रासायनिक कचऱ्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याने, परिसरातील विहिरी, बोअरवेल आणि भूजल स्त्रोत धोक्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी विहिरींमध्ये हिरवट रंगाचे तसेच फेसाळ पाणी आढळून येत आहे.

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