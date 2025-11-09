Karuna Munde: करुणा मुंडेंचा पक्ष निवडणुका लढविणार; संभाजीनगरात दिली माहिती, मराठवाड्यात उभे करणार उमेदवार

छत्रपती संभाजीनगर : ‘स्वराज्य शक्तीसेना पक्ष’ हा हिऱ्यासारखा असून, आम्ही आता विकासाच्या मुद्द्यावर मराठवाड्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ‘हिरा’ याच चिन्हावर लढविणार आहोत, अशी माहिती करुणा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .करुणा म्हणाल्या, की राज्यात बहुतांश प्रस्थापित राजकीय पक्ष जातीपातीचे राजकारणात व्यस्त झाल्याने त्यांना नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नाशी देणे-घेणे राहिले नाही. निवडणुकीत भ्रष्ट मार्गाने हे निवडून येत आहेत..त्यामुळे मतदारांनी आता मतदानासाठी दोन हजार घेणे किंवा चिकन-मटणच्या आमिषाला बळी न पडता आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. आता नागरिकांनी विकासाच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. विकास, पायाभूत सोयी सुविधा, भष्ट्राचार मुक्त शासन आदी मुद्दे हाती घेऊन आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. सामाजिक चळवळीतील, संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी आमच्या सोबत यावे, असे आवाहन करुणा मुंडे यांनी केले..मराठवाड्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह महापालिका निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. करुणा मुंडे म्हणाल्या, की आमचा पक्ष मागील तीन वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय झाला. दीड वर्षापूर्वी नोंदणी झाली. राज्यातील मी पहिली अशी महिला आहे, जिने स्वबळावर पक्ष स्थापन केला. पक्ष नवीन असून राज्यात सर्वच जिल्ह्यात संघटनात्मक बांधणी झाली नाही मात्र मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढणार असल्याचे नमूद केले..Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष .मनोज जरांगे यांना संरक्षण हवेचराज्याने सध्या भंगार, निष्क्रिय नेत्यांना संरक्षण दिलेले आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे समाजासाठी लढत आहेत. त्यामुळे त्यांना पोलिसांची सुरक्षा द्यायला हवी अशी मागणी एका प्रश्नावर बोलताना करुणा यांनी केली. सध्या आमदार गोपीनाथ पडळकर, संग्राम जगताप यांच्यासारखे राजकारणी विकासाचा मुद्द्यावर न बोलता केवळ हिंदू-मुस्लिम करत आहे, मग मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने मुस्लिम तरुणाबरोबर रील केली, तेव्हा हे कुठे गेले होते. हे केवळ समाजासमाजात द्वेष पसरविण्याचे काम करतात, असा आरोपही मुंडे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.