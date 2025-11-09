छत्रपती संभाजीनगर

Karuna Munde: करुणा मुंडेंचा पक्ष निवडणुका लढविणार; संभाजीनगरात दिली माहिती, मराठवाड्यात उभे करणार उमेदवार

Swarajya Shaktisena to Contest Marathwada Local Elections: ‘स्वराज्य शक्तीसेना पक्ष’ हा हिऱ्यासारखा असून, आम्ही आता विकासाच्या मुद्द्यावर मराठवाड्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ‘हिरा’ याच चिन्हावर लढविणार आहोत, अशी माहिती करुणा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
Karuna Munde

Karuna Munde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Marathwada
election
Karuna Munde
Corruption
Municipal election

