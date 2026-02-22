छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: ७५ वर्षीय शेतकरी महिलेची दगडाने ठेचून हत्या: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ

Chh. Sambhajinagar Crime: शेकटा येथे शेतात काम करत असलेल्या सुंदराबाई नामदेव जाधव (वय ७५) महिलेचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी उघडकीस आली.
करमाड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : शेकटा येथे शेतात काम करत असलेल्या सुंदराबाई नामदेव जाधव (वय ७५) महिलेचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी उघडकीस आली.

