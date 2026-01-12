MPSC Success Story: संघर्ष पाचवीलाच... तरी केदार गरड बनला क्लासवन अधिकारी; एमपीएससीत राज्यात प्रथम, परिस्थितीवर मात करत यशाला गवसणी!

टाकरवण: सध्याच्या घडीला सरकारी नोकरी मिळवणे आणि त्यातही अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे ही अत्यंत कठीण बाब झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी हजारो पदांसाठी भरती केली जाते, ज्यासाठी लाखो तरुण अहोरात्र मेहनत घेतात. मात्र, यश केवळ त्यांनाच मिळते ज्यांच्याकडे दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि संकटांना भेदून जाण्याची जिद्द असते. .याचेच एक जिवंत उदाहरण म्हणजे सुर्डी नजीक (ता. माजलगाव, जि. बीड) येथील केदार सुदाम गरड यांनी सादर केले आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून येत केदार यांनी एमपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्र राज्यातून प्रथम क्रमांक पटकावला असून, त्यांची ही कामगिरी संपूर्ण राज्यातील युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..शेती ते सनदी अधिकारी : संघर्षाची गाथाकेदार गरड यांच्या घरची परिस्थिती अत्यंत बेताची होती. त्यांचे वडील सार्वजनिक बांधकाम विभागात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून नोकरीला होते, तर आई घरची शेती सांभाळून दुसऱ्यांच्या शेतावर रोजंदारीला जाऊन संसाराचा गाडा ओढत होती. केदार यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत तर माध्यमिक शिक्षण सरस्वती विद्यालय, राजेगाव येथे झाले. शिक्षणाची ओढ असूनही कौटुंबिक ओझ्यामुळे त्यांना दहावीनंतर शिक्षणाला पूर्णविराम द्यावा लागला. आईला शेतीच्या कामात मदत करण्यासाठी केदार यांनी सलग चार वर्षे शेतात घाम गाळला. मात्र, मोठा भाऊ आळंदीहून शिक्षण पूर्ण करून परतल्यानंतर केदार यांनी पुन्हा जिद्दीने अभ्यासाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला..यशाचे सातत्य आणि जिद्दउच्च शिक्षणासाठी छत्रपती संभाजीनगर गाठल्यानंतर त्यांनी सनदी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले, पण त्यांनी हार मानली नाही. वर्ष २०२२ मध्ये त्यांनी पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळवले. मात्र, त्यांचे ध्येय अजून उच्च होते. पोलिस दलात कर्तव्य बजावत असतानाच त्यांनी अभ्यास सुरू ठेवला आणि १८ ऑगस्ट रोजी लागलेल्या निकालात त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातून प्रथम येत ‘समाज कल्याण सहायक आयुक्त’ (वर्ग-अ) पदाला गवसणी घातली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.युवकांनी सोशल मीडियाचा वापर कटाक्षाने टाळला पाहिजे. ध्येय गाठण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थिती असली, तरी अभ्यासात सातत्य ठेवून परिश्रम घ्यावेत. स्पर्धा परीक्षा हा व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासाला पंख आणि बळ देणारा मार्ग आहे. परिस्थितीपेक्षा विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता आणि ज्ञान महत्त्वाचे असते, त्या बळावरच यश मिळवणे शक्य आहे.- केदार गरड, नवनियुक्त सहायक आयुक्त, समाज कल्याण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.