छत्रपती संभाजीनगर

MPSC Success Story: संघर्ष पाचवीलाच... तरी केदार गरड बनला क्लासवन अधिकारी; एमपीएससीत राज्यात प्रथम, परिस्थितीवर मात करत यशाला गवसणी!

Success Despite hardship in civil services: केदार गरड: प्रतिकूलतेतून यशाची गाथा, एमपीएससीत राज्यात प्रथम
Inspirational Journey: Kedar Garad’s Triumph to Class I Service

Inspirational Journey: Kedar Garad’s Triumph to Class I Service

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकरवण: सध्याच्या घडीला सरकारी नोकरी मिळवणे आणि त्यातही अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे ही अत्यंत कठीण बाब झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी हजारो पदांसाठी भरती केली जाते, ज्यासाठी लाखो तरुण अहोरात्र मेहनत घेतात. मात्र, यश केवळ त्यांनाच मिळते ज्यांच्याकडे दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि संकटांना भेदून जाण्याची जिद्द असते.

Loading content, please wait...
Beed
MPSC Exam
district
mpsc
MPSC results
officer post
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com