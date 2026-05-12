Chhatrapati Sambhajinagar: सोयगाव तालुक्यात खान्देशी उन्हाचा प्रचंड फटका; तापमान ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले; दुपारच्या वेळी शुकशुकाट, नागरिक सावधगिरीसाठी सतर्क

सोयगाव: गेल्या आठवड्यातील ढगाळ वातावरणानंतर सोयगाव तालुक्यात उन्हाची तीव्रता प्रचंड वाढली आहे. सोमवारी (ता. ११) तापमानाचा पारा ४३ अंशांवर पोचल्याने दुपारच्या वेळी रस्त्यांवर शुकशुकाट पाहायला मिळाला. .दरम्यान, चालू आठवड्यात हा पारा ४४ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.सोयगाव तालुका छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात असला तरी तो जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेवर असल्याने येथे खान्देशी उन्हाचा मोठा फटका बसत आहे..Latest Marathi News Live Update : लाडक्या बहिणींना मार्च आणि एप्रिलचे ३ हजार याच आठवड्यात मिळण्याची शक्यता.‘हवेतील आर्द्रता कमी झाल्यामुळे आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे उष्णता अधिक जाणवत आहे. नागरिकांनी उष्माघातापासून सावध राहावे,’ असे आवाहन हवामान तज्ज्ञ नीलेश गोरे यांनी केले आहे..तर वाढत्या उन्हामुळे शेतकरी वर्गानेही जनावरांची पाणी आणि चाऱ्याची योग्य सोय करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. गरम वाऱ्यांमुळे (लू) आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्याचे सांगण्यात आले आहे..Chhatraapti Sambhajinagar: बिबट्याची दोन बछडे उसाच्या फडात...!; मजुरांची उडाली गाळण, वारेगाव शिवारात वन विभागाने दिला सतर्कतेचा इशारा.१६ मे पर्यंतचा हवामान अंदाजतापमान : ४१ ते ४४ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज.वारे : वायव्य दिशेकडून ताशी १५ ते २५ किमी वेगाने उष्ण वारे वाहतील.स्थिती : आकाश प्रामुख्याने कोरडे व स्वच्छ राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.