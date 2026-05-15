छत्रपती संभाजीनगर

Paithan News: पैठणमध्ये एक लाख हेक्टरवर पेरणीचा अंदाज;नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल; मका, सोयाबीनचे क्षेत्र वाढणार

Kharif 2026 Preparations in Paithan: पैठण तालुक्यात खरिप हंगामासाठी १,०९,५०० हेक्टरवर पेरणीची तयारी पूर्ण झाली आहे. मका, सोयाबीन, टोमॅटो, कांदा यांसारख्या नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला असून ४०,९७८ टन खतांचे वितरण सुरू आहे.
पैठण: खरीप हंगामासाठी पैठण तालुका पूर्णपणे सज्ज झाला असून, यंदा तालुक्यात एकूण १ लाख ९ हजार ५० हेक्टर पेरणीलायक क्षेत्रावर खरिपाची लागवड होईल, असा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.

